وزير الإسكان يتابع المشروعات السكنية والخدمية بمدينة أكتوبر الجديدة

تفقد الدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية والخدمية الجاري تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة.

أكثر من 85 ألف وحدة سكنية بالمدينة

وقال وزير الإسكان، إن المدينة تضم أكثر من 85 ألف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، رغم حداثة نشأتها منذ 4 أعوام فقط، وذلك ضمن استراتيجية الدولة نحو التوسع العمراني وزيادة الرقعة المعمورة من 7% إلى 14%، وهو ما يتم ترجمته من خلال إنشاء 25 مدينة جديدة منذ العام 2014 حتى الآن.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 45072 وحدة سكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمنخفضي الدخل حتى الآن بمدينة أكتوبر الجديدة، والتي تشمل 44136 وحدة بمساحة 90م2 للوحدة نموذج 3 غرف وصالة، و 936 وحدة بمساحة 75م2 نموذج غرفتين وصالة، كما تم الانتهاء من تنفيذ آلاف الوحدات السكنية ضمن مشروع «سكن مصر» لمتوسطي الدخل، بمساحات تتراوح بين «108 و115 و117م2».

وتابع الجزار، أنه جارٍ حاليًا بمدينة أكتوبر الجديدة تنفيذ 40608 وحدات سكنية لمتوسطي ومنخفضي الدخل بنسب تنفيذ متقدمة، لتلبية الطلب على السكن بالمدينة، مؤكدًا أنه تم مراعاة قضية توفير السكن الملائم لشرائح الدخل المختلفة، وهو ما تم ترجمته في زيادة إقبال المواطنين على حجز الوحدات السكنية بالمدينة والتي تم طرحها بالإعلانات الأخيرة.

14 مدرسة ومركزي شباب و5 ملاعب و 7 وحدات صحية و9 حضانات و13 سوق

ومن جانبه قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنه فيما يتعلق بالخدمات، تم وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس بمنطقة الـ800 فدان، ومدرسة بمشروع سكن مصر، ومدرستين بمنطقة غرب المطار، و3 مدارس بمنطقة ابني بيتك.

وأضاف عبدالمقصود، أنه تم وجارٍ الانتهاء من مركزي شباب، و5 ملاعب مفتوحة، و7 وحدات صحية، و9 حضانات، و13 سوقاً تجارية، ومجمع شرطي يضم: مبني قسم الشرطة ومبني الحماية المدنية ومبني السجل المدني، كما تم تخصيص مقر لهيئة الإسعاف وآخر لهيئة البريد المصري.

تنفيذ ورفع كفاءة الطرق

وأوضح عبدالمقصود، أنه فيما يتعلق بقطاع الطرق، تم وجارٍ تنفيذ عدة أعمال وتشمل: مشروع ازدواج طريق الواحات بطول 36 كيلو مترا، ورصف طريق شمال المطار بطول 22 كيلو مترا، ليكون شريانًا لتنمية المناطق المختلفة بالمدينة، ومنها مناطق قطع الأراضي السكنية، والعمارات والمنطقة الصناعية والميناء الجاف، ورصف طريق شرق الواحة بطول 3.4 كيلو متر، وتطوير طريق الواحات بطول 7 كيلو مترات، وشبكة طرق مشروع سكن مصر بالكامل.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إلى رفع كفاءة طرق المنطقة السادسة بـ«ابني بيتك»، بجانب العمل في تنفيذ شبكة الطرق والمرافق بموقع الـ1000 فدان وموقع الـ1800 فدان لقطع الأراضي المميزة، وتنفيذ طرق الشريط الخدمي، وأعمال المرافق والطرق للمرحلة العاجلة للمنطقة الصناعية، ومنطقة سكن لكل المصريين، مضيفًا أنه تم البدء في إنشاء محطة محولات كهرباء لخدمة مناطق المدينة المختلفة.

منطقة صناعية بمساحة 10 آلاف فدان

فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية الكبرى بالمدينة، أكد رئيس جهاز تنمية أكتوبر الجديدة، أن المدينة أصبحت جاذبة للمستثمرين حيث تضم منطقة صناعية كبرى بمساحة 10 آلاف فدان، وتعد امتدادًا لنجاح المنطقة الصناعية القديمة بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة لمنطقة لوجيستية ومنطقة الميناء الجاف، بجانب طرح قطع أراضٍ بشكل دوري بأنشطة مختلفة للاستثمار بنظام التخصيص الفوري.

وتابع رئيس الجهاز، أنه جارٍ تنفيذ مجتمع عمراني متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص، وهو مشروع «بادية أكتوبر» على مساحة 3 آلاف فدان، بجانب إتاحة 4911 قطعة أرض بمنطقة الـ1800، و3272 قطعة أرض بمنطقة الـ1000 فدان.