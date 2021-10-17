تفاصيل وظائف شاغرة ببنكي الإسكان والتعمير والكويت الوطني

أعلن كل من بنك الكويت الوطني والإسكان والتعمير، وجود فرص عمل شاغرة لدى شرط توافر عدد من المهام والمؤهلات في الشخص الراغب في الوظائف المتاحة حتى يحق له الحصول عليها، وتستعرضها «الوطن» على النحو التالي:

وظيفة بنك الكويت الوطني

نوه بنك الكويت الوطني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «LinkedIn» عن حاجته إلى كبير مراجعين، بعدة شروط، هي:

- حاصل على شهادة مهنية (محاسبة / تدقيق) أو درجة متقدمة (MBA).

- لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المحاسبة / المراجعة / تدقيق تكنولوجيا المعلومات منها 3 سنوات على الأقل في بيئة مصرفية.

- لدية معرفة عملية معقولة في Access.

- لديه القدرة على التعلم والبحث.

- يملك مهارات التواصل.

- يملك مهارات الإشراف ومهارات تحليلية.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

- تحديث قاعدة بيانات المتابعة حسب تعليمات رئيس قسم التدقيق.

وظيفة بنك التعمير والإسكان

كما أعلن بنك التعمير والإسكان عبر صفحته على موقع «LinkedIn»، عن حاجته إلى وظيفة مدير اكتساب المواهب، بالشروط والتفاصيل التالية:

- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة الموارد البشرية واكتساب المواهب على نطاق واسع.

- توظيف أيدي على الخبرة ويفضل أن يكون ذلك في الخدمات المصرفية أو الخدمات المالية ذات الصلة أو وكالات التوظيف كذلك.

- خبرة قوية في تعيين المناصب الإدارية فهم وظائف الموارد البشرية العامة والسياسات والإجراءات وممارسات قانون العمل الكفاءة في حل المشكلات والعمل بروح الفريق الواحد مع اتباع نهج قائم على النتائج.

- وضع خطط مستدامة لاكتساب المواهب والتوظيف وفقًا للوائح البنك المركزي المصري والسياسات الداخلية للبنك.

- إيجاد وإيجاد المرشحين المؤهلين الداخليين والخارجيين للوظائف الشاغرة.

- تخطيط وتنفيذ اكتساب المواهب وعمليات التوظيف (من البداية إلى النهاية).

- مراجعة طلبات التوظيف وفحص العناية الواجبة لخلفيات المتقدمين.

- التأكد من دقة إعلانات الوظائف الداخلية والخارجية المنشورة.

- التعرف بشكل استباقي على الاختناقات / المشكلات وتطوير الحلول مع الحد الأدنى من الرقابة.

- اقتراح إجراءات لتحسين الاحتفاظ بالموظفين.

- استخدام طرق تحديد المصادر للأدوار التي يصعب ملؤها.

- القدرة على تحديد واقتراح عملية تقارير مؤشرات الأداء الرئيسية للتوظيف.

- تصميم وتخطيط وابتكار وتنفيذ أنشطة العلامات التجارية لصاحب العمل.