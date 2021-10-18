«الإسكان» تبدأ بيع كراسات شروط وحدات 15 مايو وأراضٍ بـ12 مدينة جديدة

أعلن اللواء المهندس حسام الدين مصطفى رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بيع كراسة الشروط والإقرارات ودراسات الجدوى الخاصة بحجز قطع أراضي لجمعيات الإسكان التعاوني الجادة، بدءا من اليوم الإثنين حتى الخميس 25 نوفمبر المقبل، في مقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر.

بيع كراسات شروط وحدات 15 مايو وقطع أراضٍ بـ12 مدينة جديدة اليوم

وأوضح الدكتور حسام رزق، أنّ المدن التي سيجرى طرح الأراضي بها وعددها 12، هي: «العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، مدينة بدر، العاشر من رمضان، 15 مايو، سلام مصر (شرق بورسعيد)، برج العرب الجديدة، بني سويف الجديدة، أسيوط الجديدة، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، وأسوان الجديدة».

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، في تصريحات صحفية، أنّ كراسة الشروط ستسلم لمندوب الجمعية بموجب خطاب تفويض معتمد من مجلس إدارة الجمعية، بحيث يكون آخر موعد لتسليمها بعد استيفائها يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022.

الهيئة تستقبل الراغبين في شراء كراسات الشروط الخاصة بـ50 وحدة سكنية في 15 مايو اليوم

وعلى صعيد آخر، تستقبل الهيئة الراغبين في شراء كراسات الشروط الخاصة بـ50 وحدة سكنية بمدينة 15 مايو، اليوم الإثنين وتستمر حتى الخميس الموافق 28 أكتوبر الحالي، بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة نصر.

رزق: قرعة علنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أنّه سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية بين المتقدمين في تمام الساعة الحادية عشر صباح الأربعاء 10 نوفمبر المقبل بمقر الهيئة الرئيسي.

ومن ناحية أخرى، لفت الدكتور حسام الدين مصطفى رزق ، إلى أنّه سيتم طرح 37 وحدة سكنية و39 محلا تجاريا و4 وحدات إدارية بمشروع لؤلؤة بورسعيد، ووحدتين سكنيتين بمشروع A20، وذلك للبيع بالمزاد العلني في جلسة اليوم الإثنين في الساعة الثانية عشر ظهرا، بمركز شباب السلام بشارع الأمين بجوار مستشفى أفامينا بورسعيد.