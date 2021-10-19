القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

نظمت القوات المسلحة، احتفالها السنوي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للعام الهجري 1443هـ.

وبدأت مراسم الاحتفال بتلاوة عطرة من آيات من الذكر الحكيم، وألقى الدكتور طارق عبد الحميد عبد الوهاب من علماء الأزهر الشريف محاضرة، أشار فيها إلى أهمية الاقتداء بسيرة الرسول الكريم في ذكرى مولده، والسير على نهجه في الاعتدال والوسطية؛ من أجل التصدي للفكر المتطرف ونبذ المبادئ الهدامة والأفكار المتطرفة.

رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية في حماية الوطن

من جانبه، ألقى اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض سلامة، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة نيابة عن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد خلالها أن رجال القوات المسلحة ماضون بإرادة قوية وعزيمة لا تلين في حماية الوطن والحفاظ على أرض مصر وسلامة شعبها العظيم، مقتدين بسيرة الرسول الكريم محمد صلوات الله عليه وسلامه في الصدق والإخلاص والتضحية والصبر في مواجهة التحديات، والعمل الجاد في مواجهة التحديات بكل ثقة في القدرة على التغلب عليها، والتصدي لكل من يحاول النيل من أرض مصر وسلامة شعبها العظيم.

وفي نهاية الاحتفال، تم تكريم عدد من الفائزين في المسابقة الدينية السنوية للقوات المسلحة.