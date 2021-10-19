العثور على رضيع بجوار شجرة في الإسماعيلية

عثر أحد أهالي محافظة الإسماعيلية، على رضيع حديث الولادة أسفل شجرة بمنطقة نمرة 6 التابعة لدائرة قسم أول الإسماعيلية، وجرى نقله إلى المركز الطبي لتوقيع الكشف عليه والتأكد من استقرار حالته الصحية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة بورود بلاغا بالعثور على طفل رضيع أسفل شجرة في الحديقة المجاورة لشركة الموانئ، وقال شهود عيان، إن الطفل ملفوف في بطانية صغيرة وملقى بجوار شجرة وتم العثور عليه بسبب بكائه.

فحص الواقعة

انتقل إلى مكان العثور على الطفل، المقدم أنور القاضي رئيس وحدة مباحث قسم أول، لفحص الواقعة ومكان العثور عليه والبحث عن أقرب كاميرا لرصد المتسبب في الواقعة، وتكثف وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية جهودها للتعرف على والد أو والدة الطفل فيما تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الكشف الطبي على الطفل

ونقلت قوة أمنية الرضيع إلى مقر مجمع الإسماعيلية الطبي للكشف عليه والتأكد من استقرار حالته الصحية، وعدم وجود إصابات نتيجة مكوثه في العراء، ووفقا لشهود العيان فإن الطفل في عمر أيام وتم إلقائه تحت الشجرة إلي أن عثر عليه أحد الأهالي.

العثور علي طفل آخر أمس

وكان أهالي منطقة الشيخ زايد في الإسماعيلية عثروا علي طفل أمس الاثنين بجوار إحدى الصيدليات الشهيرة في الشارع التجاري بالإسماعيلية، وقال شهود عيان إن أحد المواطنين عثر على الطفل ملقى بجوار الصيدلية مرتديا ملابسه، فيما التقطت إحدى كاميرات المراقبة صورا لسيدة ألقت الطفل وهربت.