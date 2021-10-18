إعدام 60 كيلو حلوى المولد النبوي «فاسدة» في الإسماعيلية

تمكنت حملة مكبرة لقسم الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة في الإسماعيلية، من إعدام كمية كبيرة من حلوى المولد النبوي خلال حملة بمدينة القصاصين في الإسماعيلية.

وشنت مديرية الصحة حملة موسعة بإشراف الدكتورة هيام فكري مدير قسم الرقابة على الأغذية، والدكتور محمد إبراهيم مدير الإدارة الصحية في القنطرة غرب، استهدفت السوق التجاري ومنطقة المحال التجارية بمركز ومدينة القصاصين، لتفعيل الرقابة على المعروضات والتأكد من صلاحيتها حفاظا على صحة المواطنين.

ونجحت الحملة في ضبط 20 كيلو من حلوى المولد غير صالحة للاستهلاك الآدمي و20 كيلو مخبوزات غير صالحة و20 كيلو حلوى مختلفة الأنواع و25 كيلو جبن غير صالح بينها 15 كيلو جبن رومي و13 كيلو سكر بها تغير في الخواص.

وحررت الحملة محاضر عدم نظافة للمحال التجارية في القصاصين فيما تم تحرير محضري عدم حمل شهادات صحية للعاملين في المحال التي تقدم خدمة المأكولات والمشروبات.

حملات مكثفة في الإسماعيلية

وكان اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وجّه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة شن حملات متنوعة على الأسواق والمحال التجارية بصفة دورية.

ونبه بشارة بضرورة متابعة المحال والتأكد من سلامة المأكولات والمشروبات في حملات مكثفة بالتعاون مع الطب البيطري ومديرية الصحة بالإسماعيلية، بالتزامن مع أوقات الأعياد والمواسم والإجازات الرسمية، كما نبه «بشارة»، على شن حملات مكثفة لشرطة المرافق بالتعاون مع أحياء الإسماعيلية الثلاث على المحال التجارية والمقاهي ورفع أي إشغالات في الطرق.