محافظ الإسماعيلية: نعمل على تقليل كثافة الفصول في المدارس

قال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم، إن المحافظة تعمل على تقليل كثافة الفصول في المدارس بافتتاح مدارس جديدة في إطار جهود الدولة لإنشاء مدارس جديدة في المناطق ذات الكثافة المرتفعة.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، في تصريحات خاصة، خلال افتتاحه عدد من المدارس اليوم، أن العملية التعليمية تسير بانتظام منذ بدء العام الدارسي الجديد وسط إجراءات احترازية مشددة، مشيرا إلى تفاؤله بمستوى الطلاب وإقبالهم على الدراسة.

افتتاح مدرسة الإعلام الجديدة

وافتتح محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والمهندس صلاح عبد العال رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، اليوم، مدرسة الإعلام الرسمية المتميزة للغات.

واستمع محافظ الإسماعيلية لشرح تفصيلي عن إمكانيات المدرسة، والتي تقام على مساحة 4425 متر مربع، خصص منها 596 متر مربع للمباني، وتتكون من 28 فصلا، بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون جنيه.

وشدد محافظ الإسماعيلية خلال جولته بالمدارس، على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس؛ حرصا على سلامة الطلاب والمعلمين وانتظام العملية التعليمية.

افتتاح مدرسة أرض المشتل

وافتتح بشارة، مدرسة أرض المشتل الثانوية بنات بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه، على مساحة 2812 متر مربع، خصص منها للمباني مساحة 313 مترا، وتضم المدرسة 9 فصول، و16 دورة مياه.

وتتمتع مدرسة أرض المشتل الثانوية بنات بأهمية كبري؛ لخدمة أبناء المناطق المحيطة بنطاق حي ثان الإسماعيلية، وقرية الحجاز، والذين كانوا يتكبدون عناء الذهاب والعودة لمدارس تبعد عن مسكنهم لمسافات طويلة.