العثور على رضيع بجوار صيدلية في الإسماعيلية

عثر أهالي الإسماعيلية علي طفل رضيع في عمر أيام بمحيط إحدى الصيدليات الكائنة بالمدينة، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية لاتخاذ اللازم حيال الواقعة.

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من العقيد أحمد الشناوي مأمور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، يفيد بالعثور على طفل بعمر أيام بجوار إحدى الصيدليات بالشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد.

وانتقل ضباط البحث الجنائي لسؤال سكان الشارع وأصحاب المحال التجارية الكائنة بالمنطقة للتوصل إلى معلومات عن أهلية الطفل ومن ألقاه في الشارع.

كاميرات المراقبة ترصد سيدة ألقت الطفل

وبحسب مصادر أمنية فإن كاميرات المراقبة في الإسماعيلية رصدت سيدة ترتدي جلبابا أسودا قامت بإلقاء الطفل بجوار الصيدلية وفرت هاربة، فيما لم يتم تحديد هويتها، ويعمل رجال البحث الجنائي على تكثيف التحريات للتوصل إلى هوية السيدة لمعرفة تفاصيل إلقائها للطفل والتأكد من أنها من والدته من عدمه.

فحص طبي للطفل

وتوجهت قوة أمنية بالطفل إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لفحص الطفل طبياً والتأكد من سلامته وعدم وجود أية إصابات والتأكد من استقرار حالته الصحية.

وبحسب مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي فإن الطفل في عمر أيام ويحتاج إلى غذاء ورعاية صحية خلال الفترة الحالية، فيما أخطرت الشرطة النيابة العامة لتتولى التحقيقات في الواقعة.

وكان أهالي مدينة المستقبل في الإسماعيلية عثروا على طفل في عمر أيام، خلال الشهر الماضي، وأمرت النيابة العامة بإيداعه دار الرعاية للأطفال.