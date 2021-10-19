القوات المسلحة تنظم زيارات لمرافقة أبناء الشهداء ومصابي العمليات للمدارس

قامت القوات المسلحة بتنظيم عدد من الزيارات في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية لاصطحاب أبناء الشهداء ومصابي العمليات ومرافقتهم للمدارس خلال الأسبوع الأول لبدء العام الدراسي 2021-2022، وذلك تقديراً لذكرى آبائهم وما قاموا به من تضحيات سطرت ملاحم بطولية مضيئة في صفحات الوطن.

يأتي ذلك في إطار الرعاية التي توليها القوات المسلحة لأسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات، الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته.

من جانبهم عبر أبناء وأسر الشهداء والمصابين عن اعتزازهم وتقديرهم للقوات المسلحة التي تقدم كافة أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم في كافة الأوقات، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبداً أبناءها من الشهداء والمصابين الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالي ودفاعاً عن استقراره وسلامة أراضيه.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين في مختلف المناسبات؛ عرفاناً بالدور الوطني الذي قام به آبائهم تجاه الوطن المفدى.