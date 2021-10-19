حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته «ربع طن بانجو» في الإسماعيلية

أمرت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، إثر ضبط المتهم على خلفية ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع منطقة الإسماعيلية وشمال سيناء، تفيد بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة على صغار التجار.

القبض على المتهم

ونجحت مأمورية مكبرة بالتعاون مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، والتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، في القبض على المتهم بنطاق دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزته كمية كبيرة من لفافات البانجو المخدر.

وقالت مصادر أمنية، إن المأمورية نجحت في القبض على المتهم خلال قيادته سيارة محملة بالمواد المخدرة بعد متابعة تحركاته طوال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المواد المخدرة التي جرى ضبطها تجاوز وزنها ربع طن تقريباً.

كما نجحت الحملة في ضبط كمية من مخدر الحشيش زنة 6 كيلو وكمية من الأفيون تجاوزت كيلو جرام وميزان حساس، فيما قدرت المواد المضبوطة بقيمة تقارب مليون و500 ألف جنيه.

القبض على عاطل في القنطرة بحوزته 30 كيلو هيروين

وكانت وحدة مباحث القنطرة غرب في الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد سكر، ضبطت عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة خلال استهداف مخزنه بدائرة المركز، وتحفظت الحملة على كمية من مخدر البانجو تجاوزت ربع طن، وكمية من مخدر الهيروين تقارب 30 كيلو خام قبل توزيعها على صغار التجار.

كما ضبطت الحملة بحوزة المتهم سلاحا ناريا كان يستخدمه بغرض الدفاع عن تجارته وكمية كبيرة من الطلقات والذخيرة وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.