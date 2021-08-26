حقيقة عودة رحلات العمرة.. تعرف على موقف المصريين من أداء المناسك

كشف علاء الغمرى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، عن حقيقة عودة رحلات العمرة، قائلا: إن رحلات العمرة ليس مسموحا بها للمواطنين المصريين حتى الآن، موضحا أن مصر ليست من ضمن الدول التى سمحت المملكة العربية السعودية لمواطنيها بأداء رحلات العمرة التى بدأت فى استقبالها من خارج المملكة من يوم 9 أغسطس الجارى، مضيفا: أن قرار السعودية الصادر فى فبراير الماضى بتعليق دخول المواطنين المصريين لأراضيها لايزال ساريا حتى الأن.

غرفة السياحة توضح حقيقة عودة رحلات العمرة

ونفى الغمرى فى تصريح لـ«الوطن»، حقيقة ما تردد عن عودة رحلات العمرة للمصريين خلال الفترة الحالية، موضحا أن القرارات الأخيرة الصادرة عن المملكة خلال اليومين الماضيين والخاصة بالسماح للعاملين المصريين بالسعودية الذين حصلوا على جرعتى لقاح كورونا بالمملكة والمتواجدين بمصر حاليا بالسفر مباشرة من مصر للمملكة دون الحاجة لقضاء فترة إسبوعين كحجر صحى بأحد الدول المسموح بالسفر منها للسعودية، فضلا عن إعتماد وزارة الصحة السعودية للقاحى سينوفارم وسينوفاك المستخدمان بمصر كلقاحات معتمدة بالسعودية تُمثل مؤشرات إيجابية لقرب أداء المصريين للعمرة خلال الشهور المقبلة.

تحذير الشركات المعلنة عن برامج العمرة حاليا

وأشار الغمرى إلى أن موسم العمرة بمصر لم يبدأ حتى الأن، لافتا إلى أن وزارة السياحة والآثار حذرت كافة الشركات السياحية من الإعلان عن تنظيم برامج العمرة حاليا أو جمع أموال من المواطنين كمقدمات لحجز برامج العمرة إلا عند إعلان الوزارة رسميا عن فتح باب التقدم للعمرة بشكل رسمى، لافتا إلى أن الشركات التى ستقوم بتلك الأفعال سيتم توقيع عقوبات عليها تصل لإيقاف الشركة عن العمل وإلغاء الترخيص.

ضوابط العمرة جاهزة

وتابع: أن وزارة السياحة والآثار انتهت من وضع التصورات النهائية للضوابط المصرية الخاصة للعمرة وفى انتظار إعلان المملكة العربية السعودية السماح للمصريين بأداء العمرة لوضع الرتوش الأخيرة عليها لتتوافق بنسبة 100% مع الضوابط السعودية المنظمة لسفر معتمرى العالم للمملكة.