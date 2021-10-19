مواعيد وأسعار سوبر جيت «القاهرة - الغردقة».. رحلة كل 30 دقيقة

يتوافد آلاف الزوار على مدينة الغردقة يوميا، حيث أصبحت الغردقة من أشهر المدن السياحية في مصر وتبعد عن القاهرة بمسافة 470 كيلو متر، يقطعها «السوبر جيت» في 6 ساعات وهي مدة الرحلة من العاصمة إلى الغردقة يتخللها نصف ساعة راحة بأحد الكافتريات بمنطقة الزعفرانة أو مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر ثم معاودة الرحلة إلى مدينة الغردقة.

أسعار وأماكن حجز سوبر جيت الغردقة

يمكن حجز تذكرة للسفر إلى الغردقة من خلال أحد مكاتب الحجز أو أون لاين، وأماكن عنواين السفر من إحدى محطات شركات النقل والتي تقع في مناطق عبد المنعم رياض أو أحمد حلمي أو شارع النصر بجوار نادي السكة الحديد أو ألماظة بمصر الجديدة.

مناطق إقلاع السوبر جيت من الغردقة

وتضم الغردقة عددا من شركات النقل وأشهرها السوبر جيت بشارع النصر الرئيسي وسط مدينة الغردقة أو ميدان «اكا»، بمنطقة السقالة أو منطقة الفيروز شمال الغردقة او منتجع الجونة السياحي.

مواعيد إقلاع أتوبيس السوبر جيت

تبدأ رحلات السوبر جيت في الثانية عشر من منتصف الليل من القاهرة للغردقة والعكس بمعدل أتوبيس كل 30 دقيقة، وتترواح أسعار تذاكر «القاهرة - الغردقة» بين 160 و425 جنيها للفرد في الرحلة بحسب نوع الشركة الناقلة ونوع وموديل الأتوبيس وموعد الرحلة.

وتتبع شركات النقل إجراءات احترازية مشددة أثناء الرحلات بارتداء الكمامة والالتزام بتطهير الأيدي بالمواد الكحولية، تنفيذا للتعليمات الحكومية الصادرة في هذا الصدد.