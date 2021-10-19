«بسمة» تستغيث: «طليقي خطف ابني من الحضانة ومعرفش حاجة عنه»

«ابني خطفه طليقي مني بقاله 4 شهور معرفش حاجة عنه حاجة، اخذه مني بالقوة».. بهذه الكلمات بدأت «بسمة» السيدة الثلاثينية سرد مأساتها التي تستغيث فيها من بطش زوجها الذي أقدم على خطف طفلها من داخل إحدى الحضانات الموجودة بمنطقة النزهة.

الزوجة: هربت بابني بعيدًا عن والده

في البداية تقول الزوجة: «توجد خلافات سابقة مع طليقي منذ أن رفعت دعوى طلاق ضده، وحكمت المحكمة لصالحي وتخلصت من الكابوس الذي كان يطاردني صباحًا ومساءً، ثم بعد ذلك قررت العيش بعيدًا عن أي مكان يعرفه، وبرفقتي طفلي الصغير، يبلغ من العمر 4 سنوات ونصف، وبعدها فكرت في مكان آمن للطفل، حيث ذهبت به إلى الحضانة القريبة من المكان الذي اسكن فيه ليتمتع بالرعاية الكاملة هناك».

بلاغ للنجدة بواقعة الاعتداء

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»:« بعد عدة أيام من التحاق طفلي بالحضانة، هاتفتني المسؤولة وحذرتني من أنه هناك أحد الأشخاص حاول أخذ الطفل منها بالقوة من داخل الحضانة، واستطاعت التصدي له وإبلاغ النجدة، وتم تحرير محضر ضده في قسم شرطة النزهة.

وتابعت الزوجة، أن طليقها عاد مرة أخرى وبرفقته «بلطجية»، وتمكن من أخذ الطفل من داخل الحضانة بالقوة وأصاب إحدى السيدات الموجودة داخل الحضانة بجرح في جسدها، وتم تحرير محضرين بالواقعة بقسم شرطة النزهة حملا رقم 8710 لسنة 2021 إداري النزهة، و9355 لسنة 2021 جنح النزهة».

حكم بضم الطفل

تستكمل الزوجة وعيناها تفيض من الدمع حزنًا: «توجهت إلى أحد المحامين ورفعت عدة قضايا، منها النفقة والتمكين من الشقة وسب وقذف وضم الصغير لي، حتى أن حكمت محكمة الأسرة لصالحي في كل القضايا، وكل يوم ببحث عن ابني لتنفيذ حكم ضمه، ولكن دون جدوى أو وجود أي أثر للطفل».

التنازل عن القضايا مقابل عودة الطفل

واختتمت «بسمة»، تصريحاتها قائلة: «الولد محبوس بقاله فترة مابينزلش المدرسة، ولا أي نشاط أنا كنت مشتركة له فيه، الولد موجود في منطقة بعيدة ماعرفش مكانها، وفوجئت أنه تواصل مع أسرتي وهددني من خلالهم عشان أتنازل عن كل القضايا التي رفعتها ضده مقابل أنه يرجعلي الطفل، مناشدة المسئوولين بسرعة القبض على طليقها وتنفيذ حكم ضم صغيرها.