عرض المتهمين بقتل زميلهما في الصف على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

قررت النيابة العامة عرض المتهمين بقتل زميلهما بسبب خلافات العمل بمنطقة الصف، على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان هل ارتُكبت الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه.

تلقى مركز شرطة الصف، إخطارًا بالعثور على جثة عامل في موقع تحت الإنشاء بدائرة مركز الشرطة، وتبين أن الجثة لـ عامل يدعى «أحمد أ»، في العقد الثالث من العمر، مصاب بكسر في الجمجمة نتيجة إصابته بآلة حادة وتوفي على إثرها.

خلافات في العمل وراء مقتل «أحمد»

وكشفت التحريات أن مرتكبي الواقعة زميلا المجني عليه، ووقع الحادث بسبب خلافات في العمل، مشيرة إلى أنه يوم الواقعة انتظر المتهمان حضور المجني عليه إلى الموقع تحت الإنشاء محل عملهم، وتعديا على زميلهما بآلة حادة، ولم يتركاه إلا بعد التأكد من وفاته.

نقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط المتهمين.

سقوط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أيدها المتهم الأول واعترف بقتل المجني عليه بسبب خلافات العمل، مؤكدًا أنه بمشاركة المتهم الثاني تعديا على المجني عليه بآلة حادة على رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتركاه في منطقة العثور عليه.

كما أيد المتهم الثاني ما جاء في اعترافات الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.