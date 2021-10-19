«جمال» ذهب لصلاة العشاء فعاد بـ250 غرزة بجسمه.. «سلف» شقيقته «قطع وشه»

جروح خطيرة ومتفرقة على جسده، جعلته يسقط أرضًا غارقًا في دمائه التي انهارت كالسيل على الأرض، لم يراه سوى أحد جيرانه داخل محافظة الفيوم، الذي أسرع على الفور ليبلغ الأهالي التي أبلغت الشرطة.

250 غرزة

«ألحقوا جمال متقطع برا على الشارع».. كانت تلك الجملة التي أخبر بها أحد الشهود أسرة «جمال» عن حالته، الذين أسرعوا على الفور لنقل الضحية إلى أقرب مستشفى في محيط الواقعة، وتبين تعرض المجني عليه لإصابات عميقة ومتفرقة وصلت إلى أكثر من 250 غرزة.

التحريات: المتهم «سلف» شقيقة المجني عليه

تلقت الأجهزة الأمنية بالفيوم، إخطارًا من المستشفى يفيد بورود شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، يدعى «جمال» طالبة بالفرقة الرابعة كلية الحقوق، به عدة إصابات وجروح طعنية في جسده.

وانتقلت الشرطة إلى المستشفى واستمعت لأقوال أسرة المجني عليه، مؤكدة أن «جمال» خرج من المنزل عقب صلاة العشاء، متوجهًا إلى مكان عمله كمتدرب لدى مكاتب أحد المحامين، الذي كان مسؤولًا عن قضايا شقيقته مع زوجها أمام محاكم الأسرة؛ نظرا لرغبتها في الانفصال عنه، وحال سيره باغته المتهم «سلف شقيقته» باستخراج سلاح أبيض «سكينًا» من خلف ظهره وسدد له عدة طعنات وجروح، مستغلًا حالة الهدوء والصمت التي كانت تعم المكان في ذلك الوقت ثم لاذ بالفرار.

القبض على المتهم

وتمكنت الأجهزة الامنية من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بأن الواقعة كانت مشاجرة فقط فيما بينهما وليست شروع في قتل الضحية، وتم عرض المتهم أمام جهات النيابة؛ لمباشرة التحقيق في الواقعة.