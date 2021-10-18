أسرة قبطية توزع حلوى المولد النبوي على المسلمين بدمنهور (فيديو)

تعددت مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث شهدت محافظة البحيرة احتفالاً مميزاً، بمشاركة أسرة قبطية المسلمين احتفالهم بميلاد الرسول، مساء اليوم الاثنين، وذلك أثناء خروجهم من مسجد «الحبشي»، في مدينة دمنهور، وسط أجواء يسودها البهجة .

مشاركة الاحتفال بالمولد النبوي

التقت «الوطن» الدكتورة جويس سمعان، أستاذ الأكاديمية البحرية، التي أكدت أنها حرصت على مشاركة المسلمين الاحتفال بالمولد النبوي، باعتبار أن المصريين بجميع طوائفهم يشكلون نسيجاً واحداً، حيث اعتادوا على مشاركة بعضهم البعض شتى مظاهر الاحتفال على مدار العام.

شراء كميات من الحلوى

وأضافت الأستاذة بالأكاديمية البحرية أنها اعتادت منذ صغرها على الاحتفال بتلك المناسبة الدينية، حيث تقوم بشراء حلوى المولد النبوي والطعام الخاص به، مشيرةً إلى أنها أعدت لذلك الاحتفال بداية من يوم أمس الأحد، حيث قامت بشراء كميات من الحلوى، وتم تغليفها، لتوزيعها على المسلمين في مدينة دمنهور.

الترابط بين المجتمع

وتابعت أن المصريين يثبتون في كل يوم أنهم «في رباط إلى يوم الدين»، كما أنهم يحافظون على ذلك، فلا مجال لخلق خلافات بين أبناء الوطن الواحد، مشيرةً إلى أنها تسعى إلى غرس تلك المبادئ في نفوس أبنائها، ويأتي ذلك من خلال تلك الفاعليات، والتعاون المشترك بينهم وبين الإخوة المسلمين.

الأديان السماوية تدعو إلى السلام

وأشار «وسام عبد الملك»، طالب بكلية الإعلام، ابن الدكتورة جويس، إلى أنه يسعى مع والدته إلى مشاركة المسلمين الاحتفال بتلك المناسبة الدينية، مؤكداً أن جميع الأديان السماوية تدعو إلى السلام والإخوة بين جميع الناس، فيما تابعت شقيقته «نور عبد الملك» أنها تحرص، هي الأخرى، على التعاون والمشاركة مع أفراد عائلتها في الاحتفال بالمولد النبوي، حيث تشعر بالبهجة أثناء مساندة والدتها في تلك الأعمال.

تنفيذ مبادرات لخدمة الأهالي

ومن جانبه، قال المهندس عادل حسن الطنيخي، من أبناء المدينة، إنه يتعاون مع الدكتورة جويس سمعان منذ سنوات عديدة، حيث ينفذون عدداً من الأحداث والفاعليات والمبادرات التي تخدم الفئات التي تحتاج إلى المساعدة، إلا أن هذه الاحتفالية تختلف عن سابقيها، من حيث أنها تبعث روح الإخاء بين طوائف المجتمع المصري، كما أنها تؤكد على الترابط بينهما.