القصة الكاملة لشاب تخلص من حياته بعد إصابته في العمل: دبح نفسه بسكين

واقعة مأساوية شهدتها منطقة أرض اللواء، حين قرر شاب التخلص من حياته عن طريق ذبح نفسه باستخدام سلاح أبيض «سكين»، بعد دخوله في أزمة نفسية حادة جاءت بعد تركه عمله، وسط حالة من الحزن التي سيطرت على الأهل والجيران، عقب تحول الشاب الثلاثيني لجثة هامدة.

تفاصيل ذبح شاب لنفسه بأرض اللواء

مثل كل يوم، كان الشاب جالسا داخل غرفته، سيطرت عليه حالة من الحزن والاكتئاب الشديد، دفعته للتخلص من حياته، بعد أن أحضر سكينًا من المطبخ، وقرر ذبح نفسه، وكشفت تفاصيل الواقعة بعد تلقى قسم شرطة أرض اللواء بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب في العقد الرابع من عمره، داخل منزله بدائرة القسم.

التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية، أن الشاب أقدم على التخلص من حياته، من خلال استخدام سكين مررها على رقبته، حتى سقط جثة هامدة، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة وسط بركة من الدماء.

وتبين أن الشاب يبلغ من العمر 32 عامًا، يدعى «محمد. ع»، غير متزوج، يقيم بمنطقة أرض اللواء، التابعة لمحافظة الجيزة، وقد تخلص من حياته ذبحًا.

العائل الوحيد لشقيقاته

ومن خلال التحريات، تبين أن الشاب كان يعيش في المنزل برفقة شقيقاته، بعد وفاة والديه، وهو المسؤول عنهن، والوحيد الذي يتولى رعايتهن، ويعمل نجار بناء، وكان قد سقط من أعلى سقالة بسبب طبيعة عمله الشاقة، ما أدى إلى إصابته بكسر في الساق، وترتب عليه جلوسه بالمنزل لفترة طويلة، يواصل العلاج، وبعدها دخل في نوبة اكتئاب حادة.

كشف ملابسات الواقعة

وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والوقوف على أسبابها، من خلال سماع شهادة الأهل والجيران، والأسباب التي دفعت الشاب للتخلص من حياته بهذه الطريقة البشعة.

وأخطرت المباحث النيابة العامة، لمباشرة الحقيقات حول الواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان بعد نقلها إلى مشرحة زينهم تحت صرف النيابة؛ لبيان أسباب الوفاة.