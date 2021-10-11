العثور على جثة شاب مذبوح أمام باب منزله في الفيوم.. «صور»

مع شروق الشمس، ضجت القرية الهادئة بالحركة، استيقظ الجميع، يحضرون الطعام ويجهزون ملابس أبنائهم تمهيداً لإيصالهم للمدارس، إلا أنّ صدمة أصابت الجميع، وتسببت في رعب تلاميذ المدرسة المقابلة لأحد المنازل، بعدما شاهدوا جثة أحد شباب القرية أمام منزله في منتصف الشارع، فيما فقد والديه الوعي من شدة الصدمة خصوصاً أنّه ابنهما الوحيد، وكان باراً بهما، بينما غطى الأهالي الجثة، وأبلغوا الشرطة وإتصلوا بالإسعاف لتحمل الجثة، ثم التفوا حول الجثة يتسائلون عن سبب قتله ومن وراء الجريمة، وكيف قُتل دون أن يشعر به أحد.

بلاغ بالعثور على جثة شاب مقتول

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغاً من شرطة النجدة، بتلقيها استغاثة من أهالي قرية مطرطارس التابعة للمركز، بعد عثورهم على جثة شاب مقتولاً وملقى أمام منزله.

الشرطة تنتقل لمعاينة جثة الشاب

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وجرى معاينة جثة الشاب، وتبين أنّها لشاب يدعى علاء محمد الجبالي، حاصل على ليسانس آداب، ويعمل في مجاء البناء والمقاولات، وتبينّ أنّه وحيد والديه، حيث لديه شقيق من ذوي الإعاقات الذهنية.

العثور على شاب مذبوح أمام منزله

وبمعاينة الجثة تبينّ إصابته بجرح قطعي بالرقبة «مذبوح»، وعدم وجود إصابات ظاهرية أخرى، وجرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تشكيل فريق بحث لكشف الجناة

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، ومعرفة الجناة، وسبب قتل المجني عليه، حيث قام فريق البحث بتفريغ الكاميرات المتواجدة بالمحال القريبة من منزل المجني عليه، حتى يتمكنوا من تحديد هوية الجناة، وهل قتلوا المجني عليه أمام منزله أم قتلوه في مكان آخر ثم ألقوا جثته أمام منزله.

استدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيلت للنيابة العامة التي تولت التحقيق، وقررت استدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة وتقديم تقريرا تفصيليا بالإصابات.