انتحار أربعيني في الساحل الشمالي.. ذبح نفسه بسكين

أقدم مواطن في الأربعينيات من عمره على التخلص من حياته في قرية مارينا، في الساحل الشمالي، قبل قليل، حيث قام بذبح نفسه باستخدام أداة حادة «سكين»، في ظروف غامضة.

تلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، إخطاراً بالحادث مساء اليوم الثلاثاء، من إدارة شرطة النجدة.

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي المدعو «سعد شلبي سعد أبوبكر»، 46 سنة، قادماً من قرية «مارينا»، بوابة 4، من الإسكندرية، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي عليه، تبين أن الحالة انتحار، حيث أقدم المذكور على التخلص من حياته بذبح نفسه بأداة حادة.

انتقلت مباحث قسم شرطة مارينا إلى موقع الحادث، وتجري حالياً أعمال فحص ومعاينة موقع الحادث، للكشف عن أسباب وملابسات الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، وجرى وضع الجثة بثلاجة المستشفى، تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة.