حبس عاطل بتهمة الإتجار في المخدرات بالإسماعيلية

أمرت نيابة الإسماعيلية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة وتوزيع مخدر الحشيش على نطاق واسع، عقب ضبط المتهم على خلفية ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام أحد العناصر الإجرامية بالإتجار في مخدر الحشيش بعد جلبه من منطقة جنوب سيناء.

المتهم يخفي المواد المخدرة بمزرعة صديقه

وأمر اللواء هشام الزغبي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بإعداد خطة محكمة بإشراف العميد مفيد فوزي مساعد المدير لمنطقة القناة وسيناء لضبط المتهم.

ونجح فريق من ضباط مكافحة المخدرات، ضم العميد أحمد رمضان رئيس منطقة الإسماعيلية ، والعقداء أحمد بلبولة وعلي عبد النبي وأحمد عبد الله وكلاء بالإدارة، من تحديد هوية المتهم ومكان تمركزه في مزرعة بطريق الإسماعيلية الصحراوي لإخفاء المواد المخدرة.

القبض علي المتهم

ونجحت حملة أمنية ضمت المقدم حسام الشحات والرائد أحمد المحمدي، مفتشا مكتب مكافحة المخدرات بمنطقة القناة وسيناء، في القبض على المتهم وشخص آخر يعاونه، وضبطت الحملة بحوزة المتهمين كمية كبيرة من مخدر الحشيش داخل سيارة يتحركون بها لتوزيع المخدرات على صغار التجار وتحفظت الشرطة على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس تاجر مخدرات ضبط بربع طن بانجو في الإسماعيلية

وأمرت نيابة ثان وثالث الإسماعيلية صباح اليوم الثلاثاء، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بعد ضبطه خلال قيادته سيارة محملة بالمواد المخدرة تجاوز وزنها ربع طن تقريباً.