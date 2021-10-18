دراسة تحسم مخاطر الدمج بين لقاحات كورونا المختلفة

بمجرد أن أوضح مسؤولو الشركات المصنعة للقاحات كورونا أن العالم سيحتاج إلى جرعة معززة من لقاح كوفيد، بعد الموافقة على الجرعة المعززة من لقاح كورونا، كثف مسؤولو الشركات المصنعة للقاحات كورونا من التجارب الطبية لمعرفة ما إذا كان بإمكان الناس خلط جرعات من اللقاحات التي تصنعها جهات تصنيع مختلفة، وقال الباحثون في الدراسة التي قدمت نتائج بشأن مثل هذه الجرعات المتقاطعة، إنه من الآمن للأشخاص الذين تلقوا أحد اللقاحات الثلاثة «فايزر وموديرنا وجونسون» الحصول على جرعة معززة من اللقاح الآخر، كما توجد نتائج قوية على أن تركيبات معينة من اللقاحات قد تولد استجابات مناعية أقوى من غيرها.

ترخيص للاستخدام في حالات الطوارئ

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض، ترخيصًا للاستخدام في حالات الطوارئ لجرعة معززة من لقاح فايزر، ولكنها تقوم حاليا بمراجعة البيانات المتعلقة بسلامة وفاعلية الجرعة المعززة من لقاح موديرنا وجونسون.

تفاصيل الدراسة

الدراسة التي أجريت لدمج اللقاحات جرت تجربتها على أكثر من 458 شخصًا، إذ جرى تطعيمهم في الأصل بلقاحات «فايزر وموديرنا وجونسون»، وجاء الاختيار عشوائيا للحصول على جرعة معززة من واحد من الثلاثة اللقاحات السابقة، بعد أربعة إلى ستة أشهر من الحصول على جرعة التطعيم، حصل الباحثون فكرة عامة عما إذا كانت هناك استجابات الجسم المضاد المنتجة متشابهة في جميع اللقاحات الثلاثة، لمعرفة ما إذا كان الأشخاص الذين حصلوا على فايزر في البداية على وجود استجابات مناعية مماثلة بعد الحصول على جرعة إضافية من جرعة فايزر أو موديرنا أو جونسون.

دمج اللقاحات

بشكل عام، الأشخاص الذين تلقوا جرعة معززة مختلفة عن اللقاح الذي تلقوه في الأصل شهدوا زيادة في الأجسام المضادة مماثلة أو أعلى من أولئك الذين تلقوا جرعة أخرى من نفس اللقاح في الجرعة الأولية، وكانت هناك اختلافات صغيرة وشهد الأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون نتائج أعلى في مستويات الأجسام المضادة المعادلة بعد الحصول على جرعة معززة من لقاح فايزر وموديرنا، مقارنة بجرعة أخرى من لقاح جونسون ضعفا للجرعة السابقة مقابل 5 أضعاف للجرعة السابقة، ولكن يمكن أن يكون مرتبطا بحقيقة أن لقاح جونسون يعتمد على تقنية مختلفة عن تلك التي تنتجها فايزر وموديرنا، وهذا يؤكد اختلاف المادة المستخدمة في تصنيع اللقاحات.

استنباط أنواع مختلفة من المناعة

تستخدم جرعة لقاح جونسون للحماية من فيروس كورونا التي تؤثر على الجهاز المناعي، بينما تستخدم لقاحات فايزر ومويرنا تقنية جديدة لتقديم شكل mRNA من جينات فيروس كورونا، وهناك بعض الأدلة على أن التقنيات المختلفة قد تكون قادرة على استنباط أنواع مختلفة من المناعة.

وتشير بعض البيانات الأولية إلى أن لقاح جونسون قد يكون أكثر فاعلية في تعزيز الاستجابات القائمة على الخلايا التائية بسرعة والتي قد تكون أكثر أستجابة، وقادرة على التعرف على المتغيرات الجديدة من التحرك بشكل كبير، والاستجابات القائمة على الأجسام المضادة التي تولدها لقاحات موديرنا وفايرز.

تقييم الجرعات المعززة

تدرس إدارة الغذاء والدواء مثل هذه البيانات أثناء تقييمها لجرعات معززة من لقاحات جونسون وفايزر وموديرنا، مشيرة إلى أن النتائج مشجعة، لأنها تشير إلى أنه من الآمن لمقدمي الخدمات خلط ومطابقة الجرعات عندما يتعلق الأمر بالجرعات المعززة، بالإضافة إلى أن يحصل كل شخص جرى تحصينه ضد فيروس كورونا على جرعة معززة لمكافحة ضعف الحماية من اللقاحات، في مواجهة متغير دلتا بلس الأسرع انتشارا، وستضمن القدرة على الحصول على أي من اللقاحات الثلاثة.