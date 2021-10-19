قائمة أسعار فئات ساوايست DX7 موديل 2022 في مصر: أغلاها بـ415 ألف جنيه

منذ بداية الربع الثالث للعام الجاري، أُعلن رسميًا عن عدة طرز مختلفة للسيارات الملاكي داخل السوق المحلي موديل العام الجديد 2022، ومن ضمن القائمة سيارة «ساوايست DX7» الجديدة.

ترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «ساوايست DX7» موديل 2022، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة، حسب المُعلن من الوكيل المحلي في مصر.

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 355 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 360 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 385 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 415 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 156 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 215 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تأتي السيارة بأبعاد (4585 ملم الطول، 1900 ملم العرض، 1717 ملم الارتفاع، 2700 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض 200 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 456 لترًا.

- تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان.

وتتضمن وسائلل الأمان بالسيارة: «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكترونس، ونظام التحكم في الجر، أنظمة المساعدة عند صعود المرتفعات وهبوط المنحدرات، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، جنوط رياضية 18 بوصة، وكاميرا خلفية، رادار أمامي وخلفي، ومكيّف هواء، وحساسات مطر، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، شاشة وسائط متعددة المهام 7 بوصات، وكراسي كهربائية، مثبت سرعة، مفتاح ريموت لتشغيل المحرك، وفرامل يد كهربائية، ومقاعد كهربائية، ومكيف للهواء، وفتحة سقف بانورامية وبوصلة إلكترونية، وفرامل يد كهربائية، وشاشة تحكم لمسية قياس 7 بوصات».