الكشف عن هوندا سيفيك Si الجيل الجديد (فيديو)

كشفت العلامة اليابانية هوندا على الجيل الجديد من أيقونتها الشعبية «سيفيك Si» موديل العام القادم 2022، حيث يعد الجيل الحادي عشر للسيارة، حيث كان من المقرر الإعلان رسميًا عن السيارة خلال اليوم 19 أكتوبر الجاري.

كانت الشركة أعلنت قبل أيام قليلة، خلال فيديو لها نشرته على قناتها الرسمية عبر منصة الفيديوهات «يوتيوب»؛ عن طرح السيارة الجديدة بقوة أكبر وبمظهر أكثر عدوانية من سيفيك القياسية خلال إعلان تشويقي لها.

كما بدأت التغيرات المرئية على طراز Si الجديدة ظاهر بشكل كبير من خلال مظهرها والعديد من التعديلات منها شاحن توربيني أقوى رباعي الأسطوانات ونظام تعليق رياضي، محرك 1500 سي سي، بقوة 205 حصان، مع ناقل حركة يدوي متاح على الأقل كخيار؛ بالإضافة إلى مقاعد رياضية وتغييرات صغيرة أخرى في التصميم الداخلي.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق السيارة الهايبرد HR-V موديل 2022 مؤخرًا من هوندا ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، يعتمد على المنظومة الهجينة تعمل بطاقة الوقود الطبيعي والكهرباء، ينتج قوة 129 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 253 نيوتن/ متر؛ وتتسارع من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 10.6 ثانية، وتستهلك متوسط 5.4 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

كما تم الإعلان أيضا، عن السيارة «هوندا سيفيك هاتشباك 2022» ضمن القائمة، بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2000 سي سي تربو، ينتج قوة قدرها 158 حصان.