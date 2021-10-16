هوندا تعلن إطلاق الجيل الجديد من «Acura RDX» في نوفمبر المقبل

أعلنت شركة هوندا اليابانية إطلاق الجيل الجديد من طراز «2022 Acura RDX» في الأسواق بدءًا من 2 نوفمبر المقبل وأنها متاحه الآن بالطلب المسبق.

وتتميز بتصميم راقٍ ومقصورة أكثر هدوءًا بشكل كبير وتقنيات قياسية أكثر وتعليق مُعاد ضبطه، وتعد سيارة «2022 Acura RDX» أكثر سيارات الدفع الرباعي ديناميكية وراحة وصقلًا في تاريخ أكورا.

الجديدة في سيارة 2022 Acura RDX

تاتي السيارة بتصميم خارجي رياضي وديناميكي جديد مستوحى من سيارة MDX الرياضية متعددة الاستخدامات، كما أنها متوفرة الآن مع الحزمة المتقدمة، من تحديثات تحسين شاملة، بما في ذلك نظام التحكم النشط بالصوت المُحسَّن، لتقليل ضوضاء الطريق وزيادة هدوء المقصورة في جميع الطرازات.

كما تشمل تشمل الميزات التقنية الجديدة التكامل اللاسلكي القياسي مع أبل كار بلاي وامدرويد أوتو، والشحن اللاسلكي، وهو جزء من حزمة التكنولوجيا.

وتاتي الطرز بحزمة المتقدمة مرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا، ومعلومات محسّنة للنقطة العمياء، وتذكير حزام الأمان الخلفي، والتحكم في السرعة المنخفضة الأمامية والخلفية.

وتعتبر سيارة أكورا هي لوحة سيارات رائدة توفر أداءً مصاغًا بدقة التزام بالتصميم المعبّر والأداء العالي والهندسة المبتكرة، وكلها مبنية على أساس الجودة والموثوقية، تتميز مجموعة أكورا بخمسة طرازات مميزة - سيارات السيدان الرياضية ILX و TLX، وسيارات RDX وMDX الرياضية متعددة الاستخدامات.

سيارات هوندا في أمريكا منذ 38 عاماً

وتقوم شركة هوندا بإنتاج السيارات في أمريكا منذ 38 عامًا وتشغل حاليًا 18 منشأة تصنيع رئيسية في أمريكا الشمالية، وفي عام 2020، جرى تصنيع أكثر من 95% من جميع سيارات هوندا المباعة في الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية، باستخدام أجزاء من مصادر محلية وعالمية.