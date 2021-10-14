هوندا تطلق الجيل الجديد من Honda Sensing 360 للحد من الحوادث

أعلنت شركة «هوندا» للسيارات، خطط لتطبيق الجيل التالي من مجموعتها المتطورة من تقنيات السلامة والمساعدة للسائق Honda Sensing 360 على جميع موديلات هوندا وأكورا الجديدة في الولايات المتحدة بحلول عام 2030، مع النطاق الحسي الموسع حول السيارة بأكملها، Honda Sensing 360 يزيل النقاط العمياء لتعزيز تجنب الاصطدام، مع تقليل عبء السائق أيضًا.

يعد تطبيق Honda Sensing 360 في الولايات المتحدة جزءًا من استراتيجية عالمية أعلنتها شركة هوندا، التي ستبدأ في الصين في عام 2022.

تعكس هذه التطورات الأخيرة في مجال السلامة الرؤية العالمية التي أعلنها الرئيس التنفيذي العالمي لشركة هوندا «توشيهيرو ميبي» في أبريل 2021، للسعي إلى الحد من وفيات حوادث المرور الصفرية التي تشمل الدراجات النارية والسيارات من هوندا على مستوى العالم بحلول عام 2050 وحياد الكربون لمنتجاتها وأنشطة الشركات بحلول عام 2050.

منذ تقديم هوندا Honda Sensing 360 في الولايات المتحدة في 2014 في هوندا CR-V 2015، توسع تطبيق أنظمة السلامة المتقدمة ومساعدة السائق في جميع مجموعات هوندا وأكورا.

هوندا تبحث عن مجتمع خال من الاصطدامات

قال جاري روبنسون، مساعد نائب الرئيس لتخطيط المنتجات في شركة هوندا موتور الأمريكية، إن «هوندا Honda Sensing 360 تمثل الخطوة الرئيسية التالية فيما كان بالفعل تطبيقًا رائدًا في الصناعة لتقنيات السلامة والمساعدة للسائق، ونواصل تطوير تقنياتنا لتحسين السلامة لجميع الأشخاص الذين يتشاركون الطريق ولعب دور رائد في تحقيق مجتمع خالٍ من الاصطدامات.

استمرت مجموعة التقنيات في أنظمة Honda Sensing المعنية في التطور، وستعمل Honda Sensing 360 الجديدة على تعزيز قدراتها من خلال نطاق حسي متعدد الاتجاهات أصبح ممكنًا، من خلال دمج المدخلات من خمس وحدات رادار متقدمة ذات موجة ملليمتر حول السيارة، جنبًا إلى جنب مع كاميرا أحادية العين مماثلة لتلك المستخدمة بالفعل بواسطة أنظمة Honda Sensing الحالية.