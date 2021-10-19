أهم الأفلام الدينية في ذكرى المولد النبوي (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد ومنة الشرقاوي، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «أهم الأفلام الدينية في ذكرى المولد النبوي»، حيث كان للسينما المصرية نصيب كبير في عدد الأفلام التي تناولت سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أول فيلم ديني في السينما قصة الوعد الحق

ما زالت هذه الأفلام تعرض حتى الآن على شاشات التلفزيون في ذكرى المولد النبوي الشريف، والبداية كانت مع فيلم ظهور الإسلام، الذي تم إنتاجه عام 1951م وهو أول فيلم ديني في السينما عن قصة الأديب الراحل طه حسين وهي قصة الوعد الحق، وكان من بطولة أحمد مظهر وعبدالمنعم إبراهيم وعماد حمدي وسراج منير وعباس فارس ومن إخراج إبراهيم عز الدين.

فيلم بلال فقد جرى إنتاجه عام 1953

وأنتج فيلم انتصار الإسلام، عام 1952م بطولة ماجدة وفريد شوقي وتأليف وإخراج أحمد الطوخي، أما فيلم بلال فقد جرى إنتاجه عام 1953 من بطولة يحي شاهين وماجدة وحسن البارودي وعزيزة حلمي من تأليف فؤاد الطوخي وإخراج أحمد الطوخي.

فيلم الشيماء من أبرز الأفلام الدينية

ويعد فيلم الشيماء من أبرز الأفلام الدينية وأنتج عام 1972م وقام ببطولته أحمد مظهر وسميرة أحمد وأمينة رزق وغسان مطر وصلاح نظمي، من تأليف عبدالسلام موسى عن رواية علي أحمد باكثير، أما فيلم فجر الإسلام فهو من إنتاج عام 1971م وبطولة محمود مرسي وسميحة أيوب ويحي شاهين وحمدي أحمد، وأخرجه صلاح أبو سيف وشارك في تأليفه مع المؤلف الكبير عبدالحميد جودة.

وأخيرا فيلم الرسالة وهو من إنتاج عام 1975م، انتجه المخرج العالمي مصطفى العقاد، من بطولة حمزة غيث والسورية هند بنت واصف، أما النسخة الإنجليزية فهي من بطولة انتوني كوين وايرين باباس.