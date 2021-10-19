وفاة مشرفة تمريض في حميات الإسماعيلية بفيروس كورونا

توفيت مشرفة قسم السيدات بمستشفي حميات الإسماعيلية في الساعات الاولي من صباح اليوم، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال عملها، وقالت مصادر طبية في المستشفى إن «سماح البحطيطي»، في الأربعينات من العمر، توفيت خلال وجودها داخل العناية المركزة.

مصدر طبي: حالتها كانت سيئة

وكشفت مصادر طبية بمستشفى حميات الإسماعيلية لـ«الوطن»، أن الممرضة بعد تعرضها للإصابة بفيروس كورونا ساءت حالتها ما استدعى دخولها للعناية المركزة، وتابعت المصادر: «تم وضعها على جهاز التنفس الصناعي لعدة أيام، وعمل شق حنجري لها إلا أن حالتها كانت تسوء بسبب انتشار الفيروس في الرئة بشكل كامل ما نتج عنه فشل في التنفس».

وأشارت المصادر إلي أن مديرية صحة الإسماعيلية أنهت كافة الإجراءات لتسليم الجثمان إلى أسرتها لدفنه صباح اليوم الثلاثاء بمقابر الأسرة في الإسماعيلية، وسط اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة.

زملاء المتوفية: كانت تعمل على مساعدة المرضى

وقال زملاء الممرضة، إنها كانت عملت بمستشفى الحميات المخصص للعزل خلال الموجة الأولى والثانية والثالثة من الجائحة، وكانت مسؤولة عن إشراف قسم السيدات واعتادت على العمل حتى ساعات متأخرة ليلاً وأحياناً كانت تغادر المستشفى فجرا في أوقات ذروة الإصابات إلى ان أصيبت بالفيروس قبل عدة أيام.

نقابة تمريض الإسماعيلية تنعي المتوفاة

وتقدمت نقابة تمريض الإسماعيلية برئاسة هيام النسر، بخالص التعازي لأسرتها على صفحة النقابة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيما نشر عدد من أطباء الإسماعيلية وأطقم التمريض صور المتوفاة علي مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الثلاثاء.