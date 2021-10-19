غلق سنتر تعليمي في بولاق الدكرور.. و«التنمية المحلية»: مقتصر على الطلاب السودانيين

أغلقت أجهزة محافظة الجيزة، مركزًا تعليميًا سودانيًا، بنطاق شارع محمد حسن في بولاق الدكرور، في حملة أمنية مكبرة.

وصادرت الحملة الأدوات الموجودة داخل المركز التعليمي وتشميعه، وقامت بتسريح الطلاب والطالبات.

من جانبه، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الحملات مستمرة على مراكز الدروس الخصوصية في كل المحافظات، وهناك تعليمات مشددة للأحياء والمدن والمراكز بغلق أي سنتر تعليمي وتطبيق القانون على المخالفين.

غلق 98 ألف سنتر تعليمي خلال عام

وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المركز الذي تم غلقه ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مقتصر على الطلاب السودانيين، مشيرا إلى أنه تم غلق نحو 98 ألف سنتر تعليمي بمختلف المحافظات على مدار العام الدراسي السابق.

إجراءات قانونية ضد السناتر

وأضاف «قاسم»، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، شدد على إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية «السناتر» بالتنسيق مع الشرطة ومديريات التعليم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى أنشطة تعليمية خارج المدارس من غلق وتشميع للمركز وغرامة على المخالفين.

ولفت إلى أن اللجنة العيا لإدارة أزمة فيروس كورونا حظرت فتح سناتر الدروس الخصوصية مع بداية جائحة كورونا، وبالتالي غير مسموح بوجود سناتر مخالفة، مؤكدا أن وزارة التعليم أتاحت بدائل متنوعة وقنوات ومنصات للطلاب في مختلف المراحل لشرح وتبسيط المناهج في مختلف المواد، علاوة على أهمية دور المدارس خاصة مع انطلاق خطة تطوير التعليم من سنوات.

الإبلاغ عن مراكز الدروس الخصوصية

وطالب مساعد وزير التنمية المحلية، أولياء الأمور بالإبلاغ عن أي مركز دروس خصوصية؛ حفاظا على سلامة أبنائهم الطلاب بمنع التجمعات؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.