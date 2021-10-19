بنك ناصر الاجتماعي: زيادة خاصة في نسبة الفائدة لذوي الاحتياجات

أعلن محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، عن طرح وعاء ادخاري جديد بالبنك تحت مسمي «حساب عزيمة» لذوي الاحتياجات بهدف تعزيز جهود البنك من أجل تقديم الخدمات اللازمة لهم لجعلهم أشخاصًا فاعلين قادرين على الاعتماد على أنفسهم، وخوض معترك الحياة، وتوفير الفرص الكفيلة لتحسين مستوى حياتهم، وتحقيق الاستقلالية وإزالة العراقيل والصعاب التي تعترضهم للوصول إلى مستوى حياة أفضل.

ويأتي طرح الوعاء الادخاري استجابة لمبادرة البنك المركزي وتنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمكين ذوي الاحتياجات وتعزيز مشاركتهم المجتمعية واستكمالًا لمنظومة حسابات أولادنا مستقبلنا، والتي طرحها بنك ناصر الاجتماعي تحت مظلة الشمول المالي والتي تهتم بالفئات الأولي بالرعاية.

زيادة العائد بمقدار 0.5% عن العائد المعلن عند الاعتماد النهائي لميزانية البنك

وقال عشماوي، إنه في إطار توجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، تم طرح حساب عزيمة والذي جاء تتويجًا للطفرة غير المسبوقة والتي شهدتها مصر، خلال السنوات الماضية، في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تعمل الدول على دمجهم بالمجتمع في جميع المجالات، وحرصًا من البنك على تقديم أفضل الخدمات البنكية لخدمه جميع عملاءنا باختلاف احتياجاتهم.

وأضاف عشماوي، أنه سيتم فتح حسابات استثمارية تحت الطلب بأسماء ذوي الاحتياجات من خلال كافة فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية مع زيادة العائد على هذه الحسابات بمقدار 0.5% عن العائد المعلن عند الاعتماد النهائي لميزانية البنك، وفقًا لنتائج أعمال البنك في نهاية كل سنة مالية.

وأوضح عشماوي، أن الحساب يتميز أيضًا بإعفاء كل المبالغ المودعة من كل الرسوم والمصاريف البنكية اعتبارًا من تاريخ فتح الحساب ولمدة عام، مشيرًا إلى أنه جاري الاستعدادات داخل الفروع لتخصيص شباك موحد لتقديم كافة الخدمات لذوي الاحتياجات، كما جاري إعداد نماذج طلب المنتجات وخدمات البنك مطبوعة وفقًا لطريقة برايل عند التعامل مع المكفوفين وضعاف البصر.

صندوق الاستثمار الخيري

والجدير بالذكر أن البنك سبق وقام بتأسيس صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاحتياجات «عطاء» كأول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال يستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لصالح الأعمال التنموية بهدف تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الاحتياجات على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية.

وانطلق الصندوق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لصالح ذوي الاحتياجات، بالإضافة إلى دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 70 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه، كما يساهم بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه.

حساب ولادنا مستقبلنا للأيتام

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا بدعم موارد الصندوق بمقدار 100 مليون جنيه تُموَل من صندوق «تحيا مصر»، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لذوي الاحتياجات، بالإضافة إلى حرص البنك واهتمامه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للطفل اليتيم، وخاصة من ذوي الاحتياجات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ولتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم من خلال فتح حسابات «ولادنا مستقبلنا» الخاص بحسابات الأيتام بالتعاون مع الجمعية الشرعية ومع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وجمعية النور المحمدي، حيث تم الاتفاق على فتح دفاتر حسابات استثمارية للأطفال بعوائد مميزة ولا يتم السحب منها إلا بعد بلوغهم سن الثامنه عشر عامًا، مما يكفل لهم كرامتهم ويحقق اعتمادهم على أنفسهم.