شروط الحصول على تمويل السيارات من بنك ناصر دون مقدم.. أجرة وميكروباص

يقدم بنك ناصر الاجتماعي تمويلا لشراء السيارات، لتوفير فرص عمل للمواطنين لتحسين دخولهم، وتوفير سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي منح لتمويلات شراء السيارات بكل أنواعها (ملاكي، أجرة، ميكروباص، موتوسيكلات)، كإحدى خدمات التكافلي دون عائد، وذلك في إطار توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ويعد القرض الحسن الذي يمنحه بنك ناصر لعملائه، من أهم الوسائل التي يستخدمها البنك لتقديم خدمات اجتماعية مميزة لفئات المواطنين، الذين تعجز مواردهم عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» التفاصيل الكاملة لـ تمويل شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي، والفئات المستهدفة، مدة التمويل، نسبة عبء الدين، الضمانات المطلوبة، وإجراءات الحصول على الخدمة، وفقًا لسياسة البنك المعلنة، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية.

الفئات المستحقة للحصول على تمويل شراء السيارة من بنك ناصر

وحدد البنك الفئات المستحقة للحصول على التمويل، كما يلي:

ـ العاملون في الحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

ـ أصحاب الأعمال الحرة.

ـ ذوو الاحتياجات الخاصة للمدنيين والعسكريين.

ضوابط الحصول على تمويل شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي

ـ ألا يقل السن عن 21 عاما.

ـ ألا يقل المقدم المسدد من قيمة السيارة عن 20%.

ـ دون مقدم ودون حظر بيع حال تحويل مرتب أو معاش.

ـ عرض سعر للسيارة أو الموتوسيكل.

مدة تمويل شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي

ـ أوضح البنك أنّ المدة يجب ألا تقل عن عامين، ولا تزيد على 7 سنوات ونصف السنة.

نسبة عبء الدين عند الحصول على تمويل شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي

ـ لا تتجاوز 75% من صافي الدخل الشهري للعميل، وتصل لـ90% في حالة وجود دخل إضافي، وفقا للشروط والأحكام.

الضمانات المطلوبة للحصول على تمويل شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي

ـ لأصحاب المرتبات: تحويل مرتب العميل أو قيمة القسط الشهري على البنك، وتقديم ضامن من العاملين في الحكومة أو قطاع الأعمال، أو وثيقة مخاطر عدم السداد التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية لصالح البنك، حظر بيع على السيارة لصالح البنك.

ـ لأصحاب المعاشات وورثة المعاش: تحويل المعاش أو حصة وريث المعاش للبنك، وفقا للضمانات السابقة، عدا تقديم ضامن من جهة حكومية.

ـ للعاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم: تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، وسداد نسبة 25% مقدما من قيمة عرض سعر السيارة، مع تعهد بتحويل مرتب 2 من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

ـ أصحاب الودائع: تنقسم إلى الوديعة المجمدة داخل البنك، ويجب تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، وتقديم وثيقة تأمين على حياة طالب التمويل، إضافة إلى الحظر على السيارة والإعفاء من وثيقة التأمين أو الحظر، وفقا لنسبة المديونية من الوديعة، والوديعة المجمدة بالبنوك الأخرى، ويجب تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، وخطاب رسمي من البنك الموجود به الوديعة، للتحفظ عليها لصالح بنك ناصر الاجتماعي.

إجراءات الحصول على تمويل شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي

ـ طلب الحصول على التمويل.

ـ عرض سعر السيارة.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ مفردات مرتب، معاش، بيان بحصة العميل وريث المعاش، وللضامن حال وجود ضامن، بيان حالة وظيفية بالنسبة لأصحاب المرتبات، وبيان معاش لأصحاب المعاشات أو الورثة.

ـ إقرار العميل بالموافقة على إصدار وثيقة التأمين على الحياة.

- إقرار من العميل بالموافقة على إصدار وثيقة مخاطر عدم السداد حال اعتبارها الضمانة المقدمة.

ـ إيصال مرافق حديث باسم العميل أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.