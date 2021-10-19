فحص 30 ألف طالب ضمن مبادرة علاج سوء التغذية بمدارس البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة تعاون كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية، ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

فحص 21 ألف طالب بالقطاع الريفي و8925 بالحضر

وأشار محافظ البحيرة إلى أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر، حتى ثانى أيام المبادرة، بلغ 29 ألف و925 طالباً وطالبة، حيث تم فحص 21 ألف من طلاب القطاع الريفي، بالإضافة إلى فحص 8 آلاف و925 من طلاب الحضر.

130 فريق طبي متخصص لفحص مليون طالب في المدارس الابتدائية بالبحيرة

وتستهدف المبادرة الرئاسية الكشف عن أمراض سوء التغذية، وتشمل الأنيميا والسمنة والتقزم، لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية، من خلال فحص طلاب جميع المدارس بالريف والحضر، الذين يبلغ عددهم حوالي مليون طالب وطالبة، من خلال 130 فريقاً طبياً متخصصاً، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا، وذلك عن طريق أخذ نقطة دم، ووضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا من عدمه، ومرض قصر القامة «التقزم»، ويتم الكشف عنه عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو، وأيضاً قياس مستوى السمنة عند الأطفال، ويتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم، ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.

تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان

وفي حالة اكتشاف الاصابة بأحد هذه الأمراض، يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان، لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه، وسيتم متابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة، وحتى يتم شفاء الطفل تماماً.