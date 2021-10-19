المصريون صرفوا 136 مليار جنيه على الدروس الخصوصية في «سنة كورونا»

كشف أحدث تقرير إحصائي، وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق 2019-2020 الصادر مؤخرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أنَّ إجمالي إنفاق المصريين على التعليم وعددهم 26 مليون أسرة لديها أفراد في مراحل التعليم، على قطاع التعليم، يبلغ ​482 مليارًا و247 مليون جنيه، حيث إنَّ متوسط الإنفاق السنوي للأسرة المصرية الواحدة، على التعليم ما قيمته 18 ألفًا و549 جنيه سنويًا.

5.2 ألف جنيه مصروفات دروس خصوصية للأسرة الواحدة

ورصد التقرير، قيمة ما ينفقه المصريون على بند الدروس الخصوصية من إجمالي بنود قطاع التعليم، مؤكّدا أنَّ إجمالي ما ينفقه المصريون على الدروس الخصوصية يبلغ 136.474 مليار جنيه سنويا، حيث يبلغ إنفاق الأسرة الواحدة، على الدروس الخصوصية، 5249 جنيها سنويا، وذلك وفقا لبحث الدخل والإنفاق الذي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء نتائجه في ديسمبر 2020 الماضي.

12.8 ألف جنيه متوسط إنفاق الاسرة على التعليم في المدن

ولفت التقرير، إلى أنَّ متوسط ما تنفقه الأسرة الواحدة بالمدن على قطاع التعليم وملحقاته، يبلغ 12 ألفًا و829 جنيهًا، تمثل نسبه قدرها 12.5% من إجمالي دخلها السنوي، بينما يصل الإنفاق السنوي للأسرة المصرية بالريف، على قطاع التعليم وملحقاته 5 آلاف و720 جنيهًا بنسبة 9.2% من إجمالي الدخل السنوي للأسرة في الريف.

185.9 مليار جنيه مصروفات دراسية لـ26 مليون أسرة مصرية

جدير بالذكر أنَّ الأرقام التي أنتجها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفقًا لنتائج بحث الدخل والانفاق 2019-2020 الأخير، كشفت أنَّ إجمالي متوسط إنفاق المصريين على المصروفات والرسوم الدراسية 185 مليار و925 مليونًا و220 ألف جنيه، على المصروفات الدراسية يبلغ 7 آلاف و150 جنيهًا 970 قرشًا سنويًا، بنسبة 38.6% من إجمالي ما يتمّ إنفاقه من الأسرة على التعليم سنويًا، وذلك من خلال النتائج الواقعية التي رصدها بحث الدخل والإنفاق 2019-2020.