وزير التعليم: 20 مليار جنيه قيمة الدروس الخصوصية.. ولقحنا مليون معلم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدروس الخصوصية تتضمن 20 مليار جنيه في إطار الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أنه لن يتم القضاء عليه إلا إذا اقتنع أولياء الأمور من أنه لا طائل من هذه الدروس ولن تساعد أبناءهم على النجاح أو التعلم.

الانتهاء من تطعيم كل المعلمين خلال هذا الأسبوع

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض عبر قناة «المحور»: «طعّمنا مليون معلم، وسننتهي من كل المعلمين خلال هذا الأسبوع، ووزيرة الصحة والسكان وعدت بتوفير لقاحات لـ4 ملايين طالب في المرحلة الثانوية، أي أنها ستتيح 8 ملايين جرعة من لقاحات معين حال وجود كمية كافية».

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيصعب معالجة أي خلل في حالة عدم الحضور إلى المدارس العام الجاري، مشيرًا إلى أن الدولة أتاحت التطعيم وتطلب الوزارة من أولياء الأمور عدم الدخول إلى المدارس لأنه يصعب العملية التعليمية: «يجب أن نتعاون حتى يكتمل العام الدراسي، والغريب إن نفس الناس اللي خايفة من فيروس كورونا في المدرسة مش خايفة من كورونا في الدروس».

غلق الفصل إذا أصيب أكثر من 3 طلاب بكورونا

وأوضح طارق شوقي أنه إذا أصيب أكثر من 3 أشخاص في الفصل الواحد، يتم عزلهم في المنزل 14 يوما، وإذا زادت الإصابات عن 3 أشخاص يتم إغلاق الفصل، وهذا القرار ليس متروكا لصاحب المدرسة، ولكن لمدير الإدارة التعليمية، ويوجد جدول مفصل تشرف عليه الإدارة التعليمية والصحية التي تتبعها المدرسة.