ندوات عن أهمية لقاح كورونا لطلاب مدارس الإسماعيلية

نظمت جامعة قناة السويس عددا من الندوات لطلاب المدارس الحكومية، حول أهمية لقاح كورونا وضرورة الحصول عليه لمنع انتشار وتفشي الفيروس خلال الفترة المقبلة.

حملة توعية بأهمية اللقاح من جامعة القناة

وبحسب بيان رسمي لجامعة قناة السويس، اليوم، قررت الجامعة تدشين حملة توعية مكثفة لطلاب المدارس بدأت بمدرسة الشهيد عمرو هلال، تأكيداً لتوجيهات الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس.

وأكد البيان أن الحملة تأتي لرفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع فيما يتعلق بالأمراض الأكثر شيوعا، وفقا لتوجهات الدولة ووزارة الصحة بتطعيم جميع فئات المجتمع والتوعية بأهمية التطعيم وتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

تعريف بالفيروس وأعراضه وأهمية اللقاح

وبحسب البيان فإن الندوة تناولت التعريف بفيروس كورونا وأعراضه وعوامل الخطورة وانتشاره وكيفية حماية الطلاب والمعلمين من آثار انتشاره خلال العام الدراسي.

كما تناولت سبل العناية بالنظافة المدرسية، وكيفية رعاية الطلاب حال ظهور حالات إصابة، ثم تطرقت لأهمية اللقاحات وأنواعها، وبعض الإرشادات الخاصة به قبل وبعد الحصول عليه، مشددة على أهمية بقاء الطلاب والعاملين الذين تظهر عليهم الأعراض بالمنزل، وترتيب دخول الطلاب إلى الفصول للحد من التزاحم، وعدم تبادل الأدوات الشخصية، والاكتفاء بالتحية عن بُعد.

وكانت جامعة قناة السويس نظمت ندوة عن أهمية الحصول على لقاح كورونا داخل الجامعة بكلية الطب البيطري ورعاية الشباب حضرها عدة طلاب من إدارة جنوب الإسماعيلية التعليمية والمجلس المحلي القنطرة شرق، وموظفون بمديرية القوى العاملة ومديرية الزراعة، ومدرسة معسكر الجلاء.