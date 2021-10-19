«الأرصاد» تكشف خريطة سقوط الأمطار على البلاد.. تستمر حتى السبت المقبل

توقع الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على البلاد من اليوم حتى السبت المقبل، لكنها لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية.

خريطة سقوط الأمطار على البلاد

وأضاف شاهين لـ«الوطن»، أنّ فرص سقوط الأمطار تبدأ من اليوم على السواحل الشرقية «بورسعيد - دمياط - العريش - رفح» وتكون خفيفة على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبًا، وتمتمد فرص سقوط الأمطار بدءًا من الغد لتشمل مناطق من السواحل الشمالية «الإسكندرية - رشيد - بلطيم - بورسعيد - العريش - رفح» على فترات متقطعة.

وقال مدير عام التنبؤات بهيئة الأرصاد، إنّ هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ وصلت درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، مشيرًا إلى استمرار الطقس المعتدل على الأنحاء كافة لمدة 6 أيام، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري بين 27 إلى 29 درجة مئوية، وبين 26 إلى 27 درجة على السواحل الشمالية.

ومن أبرز الظواهر الجوية المؤثرة خلال هذه الفترة، تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر، والتي تنتشر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، فضلاً عن نشاط حركة الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 28 19

الإسكندرية 26 20

وادي النطرون 27 20

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 18

دمنهور 28 20

بلطيم 27 20

مطروح 26 19

السلوم 26 20

سيوة 29 18

بورسعيد 26 20

دمياط 26 20

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 19

الإسماعيلية 29 19

السويس 32 21

العريش 28 20

رفح 26 21

رأس سدر 29 20

نخل 27 16

نويبع 29 23

طابا 26 21

كاترين 25 14

الطور 29 23

شرم الشيخ 32 24

الغردقة 32 24

مرسى علم 31 23

الفيوم 30 20

بني سويف 30 21

المنيا 30 20

أسيوط 30 21

سوهاج 32 21

قنا 34 21

الأقصر 34 22

أسوان 35 22

إدفو 35 22

أبو سمبل 34 23

الوادي الجديد 33 21

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 24

حلايب 30 24

رأس حدربة 30 24