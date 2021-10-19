الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد انخفاضا ملحوظا منذ أول أمس، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض يستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

ولفتت «شاكر» إلى أن درجات الحرارة بدأت تنخفض أثناء فترات النهار، وانعكس ذلك على ساعات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح الباكر، وبدأ الشعور بالبرودة ونسمات الهواء الباردة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، وخصوصا المناطق المكشوفة والمدن الجديدة، متابعة: «وهذا بسبب انخفاض درجات الحرارة الصغرى والتي بدأت تصل على القاهرة بين 18 و19 درجة وبعض المناطق تصل على شمال الصعيد بين 16 و15 درجة مئوية».

انخفاض درجات الحرارة الصغرى

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيماء الكردي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الانخفاض بدرجات الحرارة الصغرى بدأ يشعرنا بنسمات الهواء الباردة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، فمن الممكن اصطحاب جاكيت خفيف في الصباح الباكر وخصوصا الأطفال أثناء توجههم إلى المدارس، كاشفة عن أن الشبورة المائية تكون موجودة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية مما يقلل الرؤية الأفقية، ولكنها تسمح بحركة المرور والسفر على جميع الطرق بكل أمان ودون مشكلات.

فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوي، بأن اليوم توجد فرص لسقوط الأمطار على بعض مناطق من السواحل الشمالية الشرقية للبلاد مثل بورسعيد ودمياط والعريش ورفح، مشيرة إلى أنه في صباح وفجر هذا اليوم سقطت بعض الأمطار على مدينة بورسعيد ولكنها أمطار خفيفة غير مؤثرة ولا يوجد منها أي مشكلات، وبداية من الغد وحتى نهاية الأسبوع يكون الطقس مستقر ولا توجد أي مشكلات بالأحوال الجوية ويوجد نشاط للرياح على بعض المناطق مما يلطف الشعور بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة.