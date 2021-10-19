موعد وملخص الحلقة الثالثة من مسلسل إلا أنا على الهامش

يبحث عدد من الجمهور عن موعد عرض مسلسل إلا انا على الهامش، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل خلال الـ 3 حلقات الماضية، حيث شهدت الحلقات السابقة ظهور نيرمين الفقي بشخصية تُدعى «ياسمين» ضعيفة مترددة معظم الوقت، تعيش من أجل الآخرين ولا تحاول السعي والبحث عن نفسها، ، وانتهت الحلقة الثانية من المسلسل بطلاقها وطرها من منزلها دون حصولها على حقوقها المادية.

مواعيد عرض مسلسل إلا أنا على الهامش

يُعرض مسلسل إلا انا على الهامش يوميًا الساعة الثامنة مساءً من السبت إلى الأربعاء على قناة dmc، والإعادة الساعة الواحدة صباحًا، والساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، كما تعرض الحلقة على قناة dmc drama الساعة الحادية عشر مساء، على أن يتم إعادة عرضها في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والساعة الرابعة عصرًا، بالإضافة إلى عرضها يوميًا على منصة watch it.

ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل إلا أنا على الهامش

كما انطلقت الحلقة الثالثة من مسلسل إلا انا على الهامش التي عُرضت مساء أمس، بياسمين ومحاولتها، كما شهدت الحلقة أيضًا مواجهة صبري فواز «رفعت» لأولاده واعترافه لهم بتطليقه والدتهم، وقيام أولاده بمحاولة البحث عنها، كما واجه رفعت إنجي وطلب منها الزواج في السر حتى لا يعلم أولاده ولكنها رفضت، بالإضافة إلى اتهام ياسمين بأنها على علاقة برجل آخر وكان السبب في طلاقها.

أبطال مسلسل إلا انا على الهامش

مسلسل إلا انا على الهامش بطولة نيرمين الفقي، صبري فواز، جيهان خليل، هايدي رفعت، محمود ياسين «جونيور»، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار أماني التونسي، ومن إخراج أحمد شفيق، وتدور أحداث المسلسل حول معاناة ياسمين من التنمر بسبب ضعف شخصيتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضية حضانة الأولاد والمشكلات التي تواجه الأم بعد الطلاق.

وتعد حكاية على الهامش الحكاية الرابعة من حكايات مسلسل إلا أنا بعد عرض حكايات: «بدون ضمان» لهاجر أحمد وهنادي مهنا، وحكاية «بالورقة والقلم» ليسرا اللوزي، بالإضافة إلى حكاية «بيت عز» بطولة سهر الصايغ.