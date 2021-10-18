ملخص الحلقة الثانية من مسلسل إلا أنا على الهامش: طلاق ياسمين وطردها

حقق مسلسل «إلا أنا على الهامش» نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، ويبحث عدد كبير من الجمهور عن موعد عرض المسلسل وأحداث الحلقة الثانية التي عرضت مساء أمس عبر شاشة قنوات dmc بعد النجاح الكبير الذي حققته الحلقة.

ملخص الحلقة الثانية من إلا أنا على الهامش

حيث شهدت الحلقة الثانية من مسلسل إلا انا على الهامش خروج «ياسمين» نيرمين الفقي من المستشفى، وقيامها بالتجسس على هاتف زوجها «رفعت» صبري فواز، بمساعدة المهندس «أحمد»، لتكتشف خيانته مع صديقتها المقربة «إنجي» جيهان خليل، وعند مواجهة صديقتها بررت ذلك أنها كانت تحاول كسر قلبه بسبب ما فعله مع ياسمين ولكنها وقعت في حبه، وفي النهاية طلبت ياسمين الطلاق من رفعت، وبالفعل طلقها، وطردها من المنزل بدون أي شيء، وانتهت الحلقة ببكاء رفعت بعد مغادرة ياسمين للمنزل.

مواعيد عرض مسلسل إلا انا على الهامش

يُعرض مسلسل إلا انا على الهامش من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع على قناة dmc الساعة الثامنة مساءً، والإعادة الساعة الواحدة صباحًا، والساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على dmc drama، في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا، ويُعاد عرضها في تمام الساعة الخامسة صباحًا، والساعة الرابعة عصرًا، كما تعرض يوميًا على منصة «watchit».

أبطال مسلسل إلا انا على الهامش

حكاية على الهامش هي الحكاية الرابعة من حكايات مسلسل إلا انا، تدور أحداثها في إطار الـ10 حلقات حول ياسمين التي تنفصل عن زوجها وتدخل في مشاكل معه حول حضانة الأولاد، الحكاية بطولة نيرمين الفقي وصبري فواز، جيهان خليل، هايدي رفعت، سيناريو وحوار أماني التونسي، إخراج أحمد شفيق.