نائب يتعرض للإغماء داخل البرلمان بسبب «السكر والضغط»

أصيب النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري بدائرة فراشوك بمحافظة قنا، بالإغماء داخل قاعة المجلس، منذ قليل، حيث اصطحبه النواب بشكل سريع خارج القاعة وأجرى طبيب المجلس الإسعافات الأولية له.

تفاصيل إصابة النائب خالد أبو نحول

وبحسب الكشف الأولي الذي أجري للنائب خالد أبو نحول، فقد تعرض الأخير لهبوط حاد في السكر وارتفاع في ضغط الدم. ويشار إلى أن النائب كان قد أجرى عملية قلب مفتوح قبل 4 سنوات.

الجلسة العامة لمجلس النواب

وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث جرى الموافقة على تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوي الإعاقة لتصل عدد سنوات السجن إلى 5، كما وافق على مد مهلة انعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، ورفض رفع الحصانة عن أحد نواب المجلس لوجود شبهة كيدية في طلب رفع الحصانة.