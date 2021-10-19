عضو القومي لحقوق الإنسان: مصر لعبت دورا هاما في استقرار المنطقة

ثمن الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية أثينا اليوم الثلاثاء، مؤكدًا على وجود روابط وثيقة تجمع كلًا من مصر واليونان على مدار السنوات الماضية حول العديد من الملفات والقضايا.

وقال ممدوح، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قمة اليوم هي استكمالًا وبناءًا على ما تحقق خلال القمم الثماني السابقة، وذلك للوقوف على الوضع الراهن وتقيمه، مشيرًا إلى أنه من الممكن أيضًا فتح مجالات وأفاق أخرى للتعاون بجانب متابعة المشروعات الموجودة حاليا وبجانب التعاون التنموي والاقتصادي.

وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك تعاون أقوى على المستوى السياسي، وذلك للتصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وبالأخص مع وجود عدد من الأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة والتي زادت بعد جائحة كورونا.

أهمية القمة الثلاثية

وأضاف ممدوح، أن مشاركو القمة الثلاث ينطلقون في رؤى كثيرة مشتركة متعلقة بكافة القضايا الموجودة على الساحة، خاصة أن الدول الثلاث يتفقون فيما بينهم على أهمية الحل السياسي للأزمات استنادًا للقرارات الدولية وعلى رأسهم قرارات مجلس الأمن، ورفض التدخلات الخارجية.

وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التعاون الثلاثي «المصري، القبرصي، اليوناني» امتد ليشمل كافة القضايا، خاصة القضية الأهم وهي الحفاظ على وحدة واستقلال وسيادة دول الشرق الأوسط ودعم مؤسساتها الوطنية واستعادة الأمن والاستقرار لشعوبها والوصول إلى تسوية سياسية أزماتها لوقف حالة التدهور الأمني والسياسي وبالتبعية الاقتصادي التي تعانيها المنطقة منذ عام 2011.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان كانت بمثابة قطع طريق أمام الأطماع التركية في شرق المتوسط، كما أن هذا التعاون الثلاثي الناجح يضع مصر في طريق حلمها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة عن طريق ملف الطاقة الذي يحتل موقع الصدارة على أجندة المباحثات الثلاثية، لذا فالتعاون مثمر وناجح على كافة الأصعدة الدولية والإقليمية.

دور مصر في دعم دول المنطقة

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر لها دور في بعض الملفات بالمنطقة مثل دعم لبنان، والمرحلة الانتقالية في السودان، وتثبيت الأمن في ليبيا، لافتًا أنه بالتركيز على السنوات الماضية نجد أن مصر لعبت دورًا هامًا في استقرار المنطقة، وسعت طوال الوقت لإرساء السلام والأمن والاستقرار.

وأضاف ممدوح، أن مصر أعادت دورها بشكل قوي سواء على الساحة الإقليمية أو الساحة العالمية وهو ما ظهر في وجود مصر بمقدمة الدول التي أرسلت مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان وتنظيم جسر جوى للإغاثة، يتضمن كل الاحتياجات الضرورية لآلاف المصابين اللبنانيين الذين سقطوا في حادث مرفأ بيروت.

ولفت ممدوح، إلى أن مصر لعبت دور فعال في السودان وقدمت الدعم الاقتصادي والسياسي لتجاوز المرحلة الانتقالية وإعادة اندماجه مرة أخرى في المنظومة الدولية والعربية، كما كان لمؤتمر باريس الذي شاركت فيه مصر فرصة كبيرة لتخفيف أعباء الدين السوداني وإلغاء فرنسا لخمسة مليارات دولار من الديون، وإعلان العديد من الدول دعمها الاقتصادي للسودان، حيث سعت مصر إلى عودة الدور القوي للسودان لارتباطه ومساسه بالأمن القومي المصري.

وأكد ممدوح، أن القيادة السياسة حرصت في الأزمة الليبية على إيجاد رؤية تتمثل في البحث عن حل سياسي وطني ليبي يصون مقدرات الشعب الليبي، ويحافظ على وحدة أراضيه ضد أي تدخلات خارجية، متابعًا أنه بالرغم ما واجهته مصر من صعوبات، أنها لا تتخلى للحظة واحدة عن تقديم يد العون للجميع في سبيل دورها الإنساني والعربي.