العثور على جثة سيدة مسنة داخل «شوال» بمصرف في البحيرة

حالة من الفزع انتابت أهالي قرية الطويلة بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، عقب العثور على جثة سيدة مسنة في العقد الثامن من عمرها، داخل «جوال» مربوط، تحت ورد النيل بمصرف صرف أمري بجوار القرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد بعثور الأهالي على جثة سيدة مسنة تدعى «أنيسة.م .خ» 86 عاما، داخل جوال تحت ورد النيل بمصرف القرية.

تواجد فريق البحث الجنائي

توجه ضباط قسم شرطة الرحمانية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة مسنة، عثر عليها الأهالي بمصرف صرف أمري بقرية الطويلة بذات المركز.

حفظ الجثة تحت تصرف النيابة

وتم نقل الجثة إلى مستشفى الرحمانية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة؛ لمباشرة التحقيق.