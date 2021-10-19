إحالة 53 موظفا بالمصالح الحكومية للتحقيق في البحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة، حملة تفتيشية مكثفة اليوم، على المصالح الحكومية والخدمية لمتابعة الإنضباط الإداري وسير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

إحالة 53 عاملا للتحقيق

أسفرت الحملة عن إحالة 53 من العاملين للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانوني، طبقا لتوجيهات اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة للمصالح الحكومية للوقوف على مدى الالتزام.

حملة مكبرة على المصالح

كما قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام للمحافظة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة وإدارة تموين دمنهور و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بحملة مكبرة أسفرت عن ضبط 7 شكاير سمسم وزن الشيكارة 50 كيلو مجهولة المصدر، كما تم ضبط توابل منتهي الصلاحية

ضبط حلوى فاسدة

وتحفظت الحملة على عدد 100 قطعة حلوى المولد النبوي غير صالحة، وكرتونة زيت طعام بدون فواتير و3 كيلو شاي بدون فواتير، وتحرير 5 محاضر لمحلات حلويات لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير 9 محاضر جنح صحية وسحب 20 عينة مواد غذائية مختلفة لإرسالها للمعامل.

تكثيف الحملات

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .