«التعليم»: أولى امتحانات رابعة ابتدائي بعد 20 يوما

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن أن المدارس ملتزمة بتطبيق القرار الخاص بتنظيم الدراسة في الصف الرابع الابتدائي، من حيث طريقة الشرح والتقويم والامتحانات، مشيراً إلى أن الاختبار الأول للصف الرابع الابتدائي، سيكون بعد 20 يوما تقريبا، لأن القرار الوزاري نص على عقد اختبار للطلاب بعد مرور أول شهر من بداية العام الدراسي الذي انطلق رسميا في التاسع من أكتوبر الجاري.

الاختبار الأول بسيط ويقيس نواتج التعلم ودرجاته بالألوان

ولفت المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الاختبار سيكون بسيطا، على أن تكون درجاته بالألوان، وسوف توفر الوزارة للمعلمين بنكا للأسئلة يتم من خلاله طباعة الاختبار للطلاب، وعقده داخل الفصل، تحت إشراف المعلمين المختصين، مشيرا إلى أن الأسئلة تقيس نواتج التعلم.

أشار المصدر إلى أن طريقة الشرح التي تدرب عليها معلمو الصف الرابع الابتدائي تسهل الكثير على الطلاب في فهم نواتج التعلم التي سيتم اختبارهم على أساسها، وهذا محور التطوير في المناهج وطرق التقييم الحديثة المطبقة في نظام تطوير التعليم بالمرحلة الابتدائية.

أدوات التقييم للصف الرابع الابتدائي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أدوات التقييم للصف الرابع الإبتدائي، والتي ستكون عن طريق:

1- الاختبارات.

2- المهام الأدائية.

3- المواظبة على الحضور.

4- تقويم تكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر.

5- تحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

اختبارات التقييم للصف الرابع الابتدائي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الاختبارات تنقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد وهي كالتالي:

- الاختبار الأول يأتي بعد انتهاء شهر من الدراسة.

والاختبار الثاني ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني.

-الاختبار الأخير فيكون في نهاية الفصل الدراسي، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الاختبارات الثلاثة.