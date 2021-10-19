خبراء يؤكدون أهمية القمة الثلاثية: تحقق مكاسب اقتصادية وسياسية وطريق للتنمية

انطلقت اليوم القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص والتي تقام بأثينا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقد ألقى كلمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب القمة الثلاثية.

القمة الثلاثية مهمة جدا في ظل ما تشهده المنطقة

وأكد الدكتور هشام محمد بشير، استاذ العلاقات الدولية والقانونية، والمساعد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، أهمية القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن تلك القمة الدورية التى تعد التاسعة منذ قمة القاهرة 2014 لها أهمية كبيرة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وصراعات وتدخلات خارجية ، ولذلك لم يكن غريبا ان تناقش وفي نفس الوقت يؤكد البيان الصادر عن القمة عن التوافق في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأبرزهم التطورات على الصعيد الإقليمي وجهود التوصل لتسوية سياسية للأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة، خاصةً مستجدات الأزمة الليبية وقضية السد الإثيوبي، وتطورات القضية القبرصية، والأوضاع في منطقة شرق المتوسط، والربط الكهربائي بين الدول الثلاث، واجمالا فقد كان من الواضح حرص مصر على مواصلة تفعيل أطر التعاون، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

كما أوضح بشير أن التعاون بين مصر واليونان وقبرص يصب في مصلحة الدول الثلاث خاصة في ظل توافق مصالحهم ومواقفهم من الأخطار المحيطة بهم خاصة في ظل استمرار الأطماع التركية في ثروات المنطقة الاقتصادية الخالصة للدول الثلاث، وكذلك في ظل اتفاق الرؤي بينهم حول ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من ليبيا، اضافة الى وجود مصالح اقتصادية ضخمة ومشروعات عملاقة بين الدول الثلاث لتصدير الغاز المصري لأوروبا والنقل الكهربائي بينهم.

ولفت بشير إلى أن الدور المصري رئيسي وأساسي في كافة قضايا منطقة الشروق الاوسط، مضيفا: " مصر داعمة للاستقرار في لبنان ودائما تقف على الحياد مع كافة أطراف الأزمة اللبنانية"، كما قال أن مصر دائما تدعم الشعب اللبناني في كافة تطلعاته المشروعة وبما لا يهدد وحدة واستقرار الدولة اللبنانية مشيرا إلى أن هذا هو نفس الموقف المصري في السودان وليبيا.

وقوف الشعب المصري إلى جانب الشعب السوداني

وأوضح بشير أن الموقف المصري داعم ومؤيد لوحدة واستقرار الأراضي السودانية ودعم المرحلة الانتقالية، اضافة الى عدم التدخل في الشئون الداخلية السودانية، مع التأكيد على اهمية وقوف الشعب المصري الى جانب الشعب السوداني في كافة القضايا التي تهدد أمنه القومي وخاصة سد النهضة الذي يمثل خطورة بالغة على الشعب السوداني وكذلك المصري، كما أشار إلى الموقف المصري مع ليبيا قائلا: "الموقف المصري من ليبيا واضح ولا يعتريه اَي لبس وهو وقوف مصر مع وحدة وسيادة الأراضي الليبية وعقد الانتخابات في موعدها المقرر في واخر ديسمبر 2021 وكذلك خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية لعودة الامن والأمان للشعب الليبي الشقيق".

القمة الثلالثية دليل على رغبة الـ3 دول في المزيد من الاستفادة

وقال د. أيمن سمير، أستاذ العلوم السياسية، والمتخصص في العلاقات الدولية، إن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص تكتسب أهمية كبيره، وهي دليل على وجود إرادة سياسية لدى الدول الثلاثة من أجل المزيد من الاستفادة واكتشاف الفرص المتاحة أمام شعوبهم، إلى جانب أنها تعمل على مجموعة من الأهداف، الهدف الأول هو بناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية من التعاون بين الدول الثلاثة وأيضا تقييم ما تم التوصل إليه، وكيفية التوسع في كافة مسارات التعاون الثلاثي، في المجال السياسي والأمن والعسكري والاقتصادي.

وأضاف: "من أهداف القمة الثلاثية أيضا وضع أسس لمرحلة جديدة من التعاون تقوم على تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، إلى جانب تحقيق مصالح الدول الثلاث".

دعم اليونان وقبرص لثورة الشعب المصري

وشدد على الدعم المتبادل بين الدول الثلاث، حيث أن اليونان وقبرص قد دعما ثورة الشعب المصري في 30 يونيو 2013، كما أن أول وزير أوربي زار القاهرة كان وزير الخارجية القبرصي الأسبق، أيضا اليونان هي الدولة الأروبية الوحيدة التي استقبلت الرئيس عدلي منصور في يناير2014 موضحا: "منذ ذلك التاريخ وقبرص واليونان يعملان جنبا إلى جنب من اجل دعم الدولة المصرية في مؤسسات الاتحاد الأروبي".

وأشار إلى الرؤية المشتركة بين الدول الثلالثة من أجل حل قضايا المنطقة والتي تقوم على ضرورة الحل بالطرق السلمية والسياسية وليس بالغات الخشنة والتهديد وغيره معلقا: "لهذا أثمرت هذه الآلية الثلاثية في فرض هذه المعادلة في المنطقة وفي الشرق المتوسط، وهي ضرورة أن يلجأ الجميع إلى الحوار عند وجود اختلاف في وجهات النظر وليس إلى الوسائل الأخرى.

الربط الكهربائي سيجعل مصر حلقة للربط الكهربائي بين 3 قارة

كما أوضح سمير أن التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاثة له أفاق كبيرة، قائلا: "معروف أن معدل التجارة بين مصر واليونان حوالي نصف مليار دولار سنويا، إلى جانب وجود استثمارات يونانية في مصر تزيد عن 3 مليار دولار، فهناك أكثر من 106 شركة يونانية تعمل في السوق المصرية، ولكن مازال هناك مساحة كبيرة للتعاون".

وأشار إلى الربط الكهربائي المصري القبرصي، والربط الكهربائي المصري اليوناني الذي سيجعل مصر حلقة للربط الكهربائي بين 3 قارة، موضحا: "لدينا الآن ربط أوربي مصري من خلال الربط الكهربائي المصري مع قبرص واليونان، وربط كهربائي مع قارة آسيا من خلال الربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وأيضا لدينا الربط الكهربائي مع قارة أفريقيا من خلال المرحخلة الأولى للربط الكهربائي المصري مع السودان".