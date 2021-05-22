وزير الخارجية يلتقي نطيره القبرصي لبحث دفع التعاون بين البلدين

استقبل السفير سامح شكري، وزير الخارجية، وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس، بهدف تبادل الرؤى بشأن كيفية دفع علاقات التعاون بين البلديّن والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية المهمة للدولتيّن، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة.

وقال السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنّ الوزير خريستودوليدس استمع لعرض الوزير شكري، بشأن جهود مصر من تحركات لوقف التصعيد العسكري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أوضح شكري أنّ مصر حرصت على العمل بشكل مكثف من أجل استعادة الهدوء، وتعمل حاليا على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وأكد أنّ غياب أي أفق حقيقي لعملية السلام قد يؤدي لاستمرار تجدد الصراع بين الطرفين، ما يتطلب تكثيف الجهود الدولية من أجل إعادة إطلاق مسار المفاوضات في أقرب وقت.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنّ شكري وخريستودوليدس أشادا بقوة ومتانة العلاقات الثنائية ذات الطابع الاستراتيجي، وأواصر الصداقة التي تجمع بين البلديّن، وكذلك التعاون والتنسيق المستمرين في مختلف أوجه التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، كما اتفق الوزيران على أهمية الإسراع بتنفيذ المشروعات المُشتركة في مجال الطاقة، وتعزيز التعاون السياحي بين مصر وقبرص.

واختتم السفير أحمد حافظ تصريحاته بالإشارة إلى تطرق الوزيريّن لمجمل الملفات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما ليبيا وشرق المتوسط، حيث جرى تبادل الرؤى في هذا الشأن، مع التأكيد على مواصلة التشاور بينهما خلال الفترة المقبلة.