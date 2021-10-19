مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارى ملاكي و«توك توك»، بطريق «القاهرة - الإسكندرية»، الزراعي أمام قرية التوفيقية بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وجري حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي ونقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بالحادث

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة ايتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة سيدة و3 أشخاص مصابين بجروح خطيرة إلى، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك وجرى نقلهم إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

الانتقال إلى مكان الواقعة

بالانتقال والفحص تبين وفاة «إيناس ممدوح دربالة»، 57 سنة، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى إيتاي البارود، تحت تصرف النيابة العامة، كما أصيب كل من «أحمد على عبد العزيز»، مقيم بإيتاي البارود 25 سنة، و«محمد السيد أحمد»، 40 سنة، و«صابحه الشحات كامل»، 42 سنة، وجاري عمل الاسعافات الاولية والفحوصات اللازمة.

مصرع شاب

كان شاب لقي مصرعه بعد أن صدمته سيارة ملاكي بطريق دمنهور دكو أمام قرية واحد، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وبالانتقال والفحص تبين وفاة «مجدي الحسيني عبد الغني»، 35 عاما، وجري حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي إدكو العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.