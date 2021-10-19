مشاهير مهرجان الجونة بعيدا عن الأضواء.. جولات سياحية ورحلات بحرية

يقضي الفنانون في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أوقاتا مختلفة بعيدا عن الأضواء في منتجع الجونة بمدينة الغردقة، حيث يقضون أوقاتهم بعيدا عن المهرجان في رحلات بحرية نهارا والاسترخاء على شواطئ الجونة الساحرة و التجول في منتجع الجونة بالتوك التوك مساء.

مشاهير مهرجان الجونة على شواطئ الغردقة

ورصدا العاملون بالقطاع السياحي في منتجع الجونة صورا للنجوم ومشاهير الفن أثناء استمتاعهم بشواطئ الجونة الساحرة في الصباح وحتى العصر، فيما قررت الفنانة هالة صدقي، الخروج في رحلة بحرية لإحدى الجزر البحرية القريبة من الجونة شمال شواطئ الغردقة، وتجولت الإعلامية بوسي شلبي في شوارع الجونة ومنطقة وسط البلد.

وشهد مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة إقبال من الزائرين لمشاهدة الأفلام المشاركة في المهرجان بينما غادر عدد من الفنانين المهرجان عقب حفل الافتتاح.

رواج سياحى بفنادق ومنتجعات السياحية بالغردقة

وشهد منتجع الجونة رواجا سياحيا تزامنا مع إنطلاق فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة، خاصة مناطق «وسط البلد والفيلات ومارينا وأبو تيج»، وانتعشت الرحلات السياحية البحرية حيث شهدت مارينا الجونة توافد عدد من الفنانين المشاركين في مهرجان الجونة السينمائي الدولي للقيام برحلات بحرية سياحية إلى جزر مدينة الغردقة الساحرة.

وأشار عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الدولي أنعش حركة السياحة في فنادق ومنتجعات السياحية ورفع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا، حيث وصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 70 % وهي إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل، كما شهد مطار الغردقة الدولي زيادة في معدلات رحلات الطيران السياحية الوافدة خاصة رحلات الطيران الداخلية عبر خطوط مصر للطيران.