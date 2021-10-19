تأجيل قضية هتك عرض طفلة على يد خالها في 15 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطل وذلك على خلفية اتهامه بهتك عرض ابنة شقيقته في منطقة 15 مايو بالقاهرة لدور نوفمبر المقبل.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

تفاصيل القضية

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمة هتك عرض ابنة شقيقته، وذلك بالقوة ومن خلال تهديده لها حتى لا تكشف عن تلك الواقعة.

ويعود تاريخ الواقعة في غضون شهري أبريل ومايو الماضيين، حيث استغل المتهم أن والدته قد اصطحبت الطفلة ابنة شقيقته في زيارة عائلية له داخل منزله ثم انتظر حتى تتسنى له فرصة الانفراد بها عقب خلود الجميع في النوم، وحال نوم والدته وزوجته وشقيقته قام باصطحاب الطفلة لإحدى غرف المنزل وقام بملامسة مناطق عفتها وحسر ملابسها عنوة عنها وسط صرخاتها المستغيثة وضعفها نظراً لحداثة سنها، كما قام المتهم بتهديد الفتاة بعدم الإفصاح لأحد عن تلك الواقعة حتى لا يعاقبها، ولكنها لم تستطع الصمت وقررت الإفصاح عن تلك الواقعة أمام شقيقتها الكبرى، بحسب بيان الإحالة.

وكان قسم شرطة 15 مايو تلقى بلاغاً من أسرة الطفلة تتهم فيها خال المجني عليها بهتك عرضها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى عرضه أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبس المتهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات وإحالة القضية أمام محكمة جنايات التجمع الخامس والتي أصدرت قرارها السابق.