درجات الحرارة من الأربعاء إلى الاثنين: فرصة سقوط أمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة من اليوم الأربعاء 20 أكتوبر، إلى يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف ليلا على كل الأنحاء.

درجات الحرارة العظمى والصغرى:

درجات الحرارة يوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28، والصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 27، والصغرى 20 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 31، والصغرى 24 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 29، والصغرى 19 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 35، والصغرى 22 درجة.

درجات الحرارة يوم الخميس 21 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 27، والصغرى 18درجة

السواحل الشمالية: العظمى 26، والصغرى 20 درجة

جنوب سيناء: العظمى 31، والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 29، والصغرى 19 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 35، والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة يوم الجمعة 22 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28، والصغرى 19درجة

السواحل الشمالية: العظمى 26، والصغرى 20 درجة

جنوب سيناء: العظمى 31، والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 29، والصغرى 19 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 34، والصغرى 22 درجة.

درجات الحرارة يوم السبت 23 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28، والصغرى 19درجة

السواحل الشمالية: العظمى 26، والصغرى 20 درجة

جنوب سيناء: العظمى 31، والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 29، والصغرى 19 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 34، والصغرى 22 درجة.

درجات الحرارة يوم الأحد :

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28، والصغرى 19درجة

السواحل الشمالية: العظمى 26، والصغرى 20 درجة

جنوب سيناء: العظمى 32، والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 30، والصغرى 19 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 35، والصغرى 22 درجة.د

الاثنين:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 28، والصغرى 19درجة

السواحل الشمالية: العظمى 26، والصغرى 20 درجة

جنوب سيناء: العظمى 32، والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 30، والصغرى 19 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 35، والصغرى 22 درجة.

ظواهر طبيعية:

وقالت الأرصاد، في بيان لها، إنه يسود طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

فرصة سقوط الأمطار:

وتابعت: «مع نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة»، منوهة بوجود توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية يومي الأربعاء والخميس.