درجات الحرارة من الأحد إلى نهاية الأسبوع: تشهد انخفاضا محلوظا

تشهد البلاد اعتبارا من اليوم الأحد 17 أكتوبر، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة من الأحد إلى الجمعة:

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كالتالي

القاهرة والوجه البحري:

الأحد 17 أكتوبر: عظمى 30، وصغرى 21، الاثنين 18 أكتوبر: عظمى 28، صغرى 20، الثلاثاء 19 أكتوبر: عظمى 28، صغرى 20، الأربعاء 20 أكتوبر عظمى 28 ، صغرى 20، الخميس 21 أكتوبر: عظمى 28 ، صغرى 20، الجمعة 22 أكتوبر: عظمى 28 ، صغرى 20 درجة.

السواحل الشمالية:

الأحد 17 أكتوبر: عظمى 27، وصغرى 21، الاثنين 18 أكتوبر: عظمى 26، صغرى 20، الثلاثاء 19 أكتوبر: عظمى 26، صغرى 20، الأربعاء 20 أكتوبر عظمى 26، صغرى 20، الخميس 21 أكتوبر: عظمى 26 ، صغرى 20، الجمعة 22 أكتوبر: عظمى 26 ، صغرى 20 درجة.

جنوب سيناء:

الأحد 17 أكتوبر: عظمى 34، وصغرى 25، الاثنين 18 أكتوبر: عظمى 32، صغرى 25، الثلاثاء 19 أكتوبر: عظمى 32، صغرى 25، الأربعاء 20 أكتوبر عظمى 30، صغرى 24، الخميس 21 أكتوبر: عظمى 30، صغرى 24، الجمعة 22 أكتوبر: عظمى 31 ، صغرى 24 درجة.

شمال الصعيد:

الأحد 17 أكتوبر: عظمى 34، وصغرى 21، الاثنين 18 أكتوبر: عظمى 30، صغرى 21، الثلاثاء 19 أكتوبر: عظمى 30، صغرى 21، الأربعاء 20 أكتوبر: عظمى 30، صغرى 21، الخميس 21 أكتوبر: عظمى 29، صغرى 21، الجمعة 22 أكتوبر: عظمى 29، صغرى 21.

جنوب الصعيد:

الأحد 17 أكتوبر: عظمى 40، وصغرى 25، الاثنين 18 أكتوبر: عظمى 37، صغرى 25، الثلاثاء 19 أكتوبر: عظمى 37، صغرى 25، الأربعاء 20 أكتوبر : عظمى 36،صغرى 24، الخميس 21 أكتوبر: عظمى 35، صغرى 24، الجمعة 22 أكتوبر: عظمى 35، صغرى 24.

الظواهر الجوية المتوقعة:

نوّهت الأرصاد إلى سيطرة طقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ووجود شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومن القناة ووسط سيناء كما نوهت عن حدوث نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.